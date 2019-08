Zangeres Eva De Roovere: “Voor mij mag geld gerust afgeschaft worden” CD

30 augustus 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Met ‘La Loba’ heeft zangeres Eva De Roovere een nieuw album uit. Dat materiaal gaat ze straks live voorstellen. Daarvoor heeft ze haar auto nodig, maar verder probeert ze haar ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. In Story beantwoordt de zangeres acht korte, maar krachtige vragen.

Wat is je mooiste herinnering aan de zomer van 2019?

De concerten met Lenny & de Wespen waren supertof! Ik mocht een aantal keer aantreden als hun gast. Vooral het festival van Dranouter was een geweldige ervaring: met de Wespen mochten we het festival openen op het grote podium en op zondag speelde ik met mijn eigen trio de muziek van mijn nieuwe album ‘La Loba’ voor een overvolle tent.

Welke levende persoon bewonder je het meest?

Mensen die anderen helpen. Artsen Zonder Grenzen, Artsen Zonder Vakantie, Greenpeace, Amnesty International, enz. Maar ook degenen die dicht bij huis blijven zoals onze brandweermannen, vrijwilligers in de voedselbedeling, verpleegkundigen. Waarschijnlijk vergeet ik nog heel wat beroepen en bezigheden. Ik kijk op naar iedereen die iets voor een ander doet zonder daar iets voor terug te willen.

Wat staat er altijd op je verlanglijstje bij een optreden?

Water (lacht). Niet bruisend en niet gekoeld, dat is het beste voor de stem. Ik drink al van toen ik nog jong was vooral water. Gewoon omdat het goed voor je is, maar ook omdat ik het oprecht het beste vind om de dorst te lessen.

Waaraan kan je veel geld uitgeven?

Ik heb net een appartement gekocht, dus daar heb ik best veel geld aan uitgegeven. Geld is in deze maatschappij spijtig genoeg onontbeerlijk. Ik wou dat het niet zo was, van mij mag het afgeschaft worden. Het zorgt ervoor dat heel veel mensen leven om te werken, omdat ze torenhoge rekeningen hebben aan het einde van de maand, omdat ze aan een bepaalde levensstandaard willen voldoen, omdat ze schulden moeten afbetalen...

Wat is je dierbaarste bezit?

Ik ben niet zo gebonden aan materiële zaken. Ik heb geprobeerd om zonder auto te leven, maar met een beroep als het mijne bleek dat onhoudbaar. Voor een elektrische wagen moet ik nog een beetje sparen, maar dat komt er zeker nog van.

Hoe bewust ga je met het milieu en de planeet om?

Ik eet vegan, in de stad doe ik alles te voet, ik recycleer, ik koop tweedehands, ik let er in de supermarkt op waar voedsel vandaan komt en probeer zo lokaal mogelijk te kopen. Mijn ecologische voetafdruk is volgens mij niet heel groot, maar zoals ik al zei: ik kan bijna niet zonder wagen.

Wat is je favoriete plek om weg te dromen?

Als ik schrijf of schilder, is dat voor mij een soort van droomwereld waar ik in vertoef. Tijd en ruimte vervagen en wie ik ben maakt op zich niks meer uit. Heerlijk is dat, gewoon even weg zijn van de wereld. Ook als ik mediteer heb ik dat gevoel van rust.

Heb je een slechte gewoonte?

Waarschijnlijk een heleboel! Snoepen, slechte series kijken op Netflix, knarsetanden, dingen herhalen die ik vijf minuten eerder al heb gezegd, geen ‘nee’ kunnen zeggen. Doe ik er iets aan? Ik ben gestopt met roken en koffie drinken en ik probeer alcohol zoveel mogelijk te beperken. Flink, hè.