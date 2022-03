Zangeres en presentatrice Yasmine zou vandaag 50 jaar oud geworden zijn

ShowbizzZo'n twaalf jaar geleden zorgde het overlijden van Yasmine voor een schokgolf in Vlaanderen. Hilde Rens, zoals ze echt heette, was niet alleen een geliefde zangeres en presentatrice, maar ook een van de eerste holebi-iconen in Vlaanderen. Vandaag zou ze vijftig jaar geworden zijn.

Dat ze zangeres wilde worden, ontdekte Hilde Rens al snel. Toen ze als tienjarige op vakantie in Spanje was, kon ze een artiestennaam aan die droom toevoegen. Yasmine, naar de welriekende bloem die ze daar aantroffen. Die droom maakte ze ook waar. In 1989 maakte ze haar debuut in ‘De Soundmixshow’, begin jaren 90 volgde een eerste album, ‘Mooi zo’. Ook in de media maakte ze carrière, als presentatrice op onder meer Studio Brussel, VTM en TMF. Op de VRT, waar ze begin jaren 2000 aan de slag ging, leek ze haar plaatsje gevonden te hebben. Ze was er omroepster op Eén, en presenteerde shows als ‘De Rode Loper’ en ‘Zo Is Er Maar Eén’.

Fragiele kant

Op tv presenteerde ze zich als een zotte doos, in haar liedjes toonde ze haar fragiele kant. ‘Porselein’ uit 1997 typeerde haar helemaal, vertelden vrienden en familie in de documentaire ‘Dit was Yasmine’, een programma dat als eerbetoon 10 jaar na haar dood werd uitgezonden. “Voor haar betekende dat liedje een ommekeer”, zei muzikant Jo Mahieu. “Ze associeerde zich met die tekst. Stefaan Fernande moet daar toch een gevoelige snaar geraakt hebben. Het klópte: ‘In het diepste van mijn ziel ben ik eenzaam en fragiel.’ Ja.”

Volledig scherm Yasmine als presentatrice van 'Zo is er Maar Eén' © VRT

Yasmine trouwde in 2003, niet lang nadat het homohuwelijk werd goedgekeurd in ons land, met Marianne Dupon, de winnares van ‘De Mol’ in 2000. Dankzij haar coming-out en daaropvolgende huwelijk werd ze een van de eerste holebi-iconen van het land. Daarom werd ze in 2005 ook door ‘Wel Jong Niet Hetero’ verkozen tot de Grootste Holebibelg. “Toen ik me outte, was dat niet bedoeld als statement, maar gewoon om mijn leven makkelijker te maken”, vertelde ze na de verkiezing aan ‘De Morgen’.

Schim van zichzelf

Makkelijk was haar leven echter niet. Na de breuk met Marianne was Yasmine nog maar een schim van zichzelf. “Maar dat was niet het enige”, vertelde Miguel Wiels in ‘Dit was Yasmine’. “‘Zo Is Er Maar Eén’ was afgevoerd op tv. Dat was niet haar schuld, maar het was wel zo.” Ook op andere vlakken liep het plots allemaal minder goed. “Plots twijfelde ze aan alles”, klonk het bij presentatrice Martine Prenen, een goede vriendin van Yasmine. Zij ving de zangeres niet lang voor haar dood een weekend op. “Ze was toen een schim van zichzelf”, vertelde Prenen. “Ze was zo mager.”

Dat viel iedereen in haar omgeving op, al vermoedde niemand dat ze tot een wanhoopsdaad zou overgaan. Uiteindelijk stapte ze op 25 juni 2009, toen ze 37 jaar oud was, uit het leven. “Het verdriet was te diep”, vertelde haar mama in ‘Dit Was Yasmine’. “Ze lachte niet meer, ze was niet meer vrolijk. Ze was onze Hilde niet meer.”

Denk je aan zelfmoord en heb je nood aan een gesprek, dan kan je terecht bij de Zelfmoordlijn op het nummer 1813 of via www.zelfmoord1813.be.