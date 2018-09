Zangeres Elsie Moraïs is razend na racistische aanval op haar ouders: "Kruip zélf op een bootje en verzuip!" Redactie

08 september 2018

06u00

Bron: TV Familie 0 Showbizz Lang geleden dat we nog iets hoorden van Elsie ­Moraïs (31). Haar zomerhit ‘Amoré Loco’ dateert van 2004, toen ze deelnam aan ‘Eurosong’. Recenter zong ze enkele nummers in voor de ‘Crimi Clowns’-film, maar daarna werd het stil rond haar.

Extreem racisme

Maar onlangs deed Elsie wel van zich spreken op Facebook. Nadat een vrouw zich er racistisch had uitgelaten op de pagina van haar mama Nadia, schoot Elsie uit haar krammen. In een discussie rond bootvluchtelingen had de vrouw in kwestie - die zich een vriendin van Elsies mama durft te noemen - enorm hard uitgehaald. ‘Wij hebben jullie niet gevraagd. Dus terug naar je eigen land’, schreef de vrouw. ‘Dat ze allemaal terug op een bootje varen, dat er gaten in zijn, en dat ze allemaal verzuipen.’

Deze weinig stijlvolle, ronduit platvloerse post kwam ten huize Moraïs dubbel hard binnen. Elsies mama is een echte Vlaamse, haar papa is afkomstig uit Kaapverdië. Meteen ook de verklaring van de vrij donkere huid van Elsie en haar broer, zanger Nelson. En die krijgen wel vaker af te rekenen met racisme.

Marginaal

De verbouwereerde Elsie sloeg de bal dan ook keihard terug: ‘Ten eerste is je grammatica zo erbarmelijk dat ik haast niet kan geloven dat je zelf niet op een bootje uit Zimbabwe naar ONS land bent gekomen’, reageerde ze. ‘Mijn vader spreekt en schrijft beter Nederlands dan jij, ondanks het feit dat hij hier niet geboren is. Je reacties zijn kleingeestig, kortzichtig en marginaal. Ik zou zeggen: kruip zelf op een lek bootje en verzuip.’

‘Lelijke smoel’

En Elsie ging nog verder: ‘Nog even ter info: de kleren die je draagt komen uit China, de koffie die je drinkt uit Arabië, de Chocolade die je eet uit Afrika en je lelijke smoelwerk komt uit België. Zo zie je dat al het positieve in je leven uit het buitenland komt. Kiss my pretty black ass.’

Geen excuus

‘Dat was nogal cru, ja’, zegt Elsie nu. ‘Als het racisme naar mij gericht is, kan ik het weglachen. Maar als ze aan mijn familie ­raken, ligt het gevoeliger. Die vrouw had het toen moeilijk in haar privéleven. Maar da’s uiteraard geen excuus. Haar uitspraken waren echt wel te gortig, het ging ook over kleine kindjes die verdrinken en zo. Kinderen zijn een teer punt bij mij.’

Zelfde papa?

Elsie heeft drie kinderen met haar vriend Vincent: Matteo (4), Noah (3) en Jayson (bijna 2). ‘Mensen vragen me vaak of ze van dezelfde papa zijn’, lacht Elsie. ‘Omdat ze zo verschillend zijn. M’n oudste ziet er echt Belgisch uit: blank, blond, blauwe ogen. Noah is een mulatje en de jongste is ook blank en heeft blauwe ogen, maar is toch iets tussenin.’

Of er nog een vierde kindje komt, daar is Elsie nog niet uit.

‘Goh, ik heb er een dubbel gevoel bij. Ik heb drie jongens, en dan blijft er een verlangen naar een meisje. Maar ik heb drie gezonde kindjes en laat het lot beslissen of het er nog van komt.’

Heel bizar

En een jaar geleden was het lot Elsie niet zo gunstig gezind. ‘Ik was alleen thuis met m’n jongste zoon’, zegt ze. ‘Plots kreeg ik buikpijn. Na een halfuur begon ik wazig te zien en erg te zweten. Mijn mama belde de ambulance. In het ziekenhuis bleek dat ik een buitenbaarmoederlijke zwangerschap had: het vruchtje zat in mijn eileider. Maar de eileider was gescheurd en ik had een interne bloeding. Het heeft niet veel gescheeld...’

‘Het strafste was dat ik niet eens wist dat ik zwanger was. Dat was ook niet de bedoeling. Daarom had ik het minder moeilijk met die miskraam. Het was slikken, maar veel hartpijn had ik er niet van.’ 

Kindjestijd

Elsies muziekcarrière staat even op pauze. ‘Mensen vragen me soms wanneer ik nog eens iets uitbreng. Achter de schermen ben ik wel bezig geweest, maar niet heel intens, hoor. ’t Is nu eventjes kindjestijd’, zegt ze. ‘Ik doe nu nachtwerk, in het magazijn van kledingmerk Superdry. Dat staat mijlenver van muziek maken, maar ik vind het superleuk. Ik doe allround magazijnwerk en bekommer me ook over de bestellingen.’

‘Als onze jongste in april naar school gaat, kan ik weer meer met muziek bezig zijn. Een vriend is een studio in z’n kelder aan het bouwen, en daar ga ik binnenkort wel wat leven in de brouwerij brengen.’ (lacht) ES