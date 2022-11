Zangeres Cyra Gwynth maakt acteerdebuut in ‘Familie’

Cyra is een Belgische actrice, maar heeft Nederlandse en Filipijnse roots. In de VTM-soap zal ze Yoko spelen, de lang vermiste adoptiedochter van Vanessa (Karen Damen). Yoko is geen katje om zonder handschoenen aan te pakken, vertelt Gwynth. “Doordat Yoko al van jongs af aan vooral op zichzelf is aangewezen, staat ze op haar eigen benen. Ze is assertief, gedraagt zich stoer en komt op voor zichzelf. Door de vele tegenslagen in haar leven hecht ze zich niet makkelijk, gedraagt ze zich soms provocerend en kan ze grof uit de hoek komen. Maar achter dat masker gaat ook breekbaarheid schuil. Wie moeite doet om door haar muur te breken, krijgt een andere Yoko te zien.”

Gwynt trad nog nooit eerder op als actrice, ze is vooral gepassioneerd door muziek. Als singer-songwriter bracht ze al verschillende hiphop en r&b-nummers uit waarmee ze miljoenen streams haalde en op grote podia stond. Deze zomer werd ze door Spotify uitgeroepen tot ‘equal artist of the month’ en prijkte haar gezicht op een billboard op Times Square in New York. Een nieuwe sprong als actrice schrikt haar niet af. “De eerste dagen op de set waren bijzonder fijn en leerrijk”, vertelt Gwynt. ‘Het is een uitdagende maar vooral heel toffe rol om te mogen spelen. Het verhaal tussen Yoko en Vanessa zal de komende weken nog heel wat in beweging zetten. Want de vraag is natuurlijk of moeder en dochter elkaar zomaar aanvaarden na wat er vroeger is gebeurd.”

In de soap was vrijdagavond te zien hoe de zoektocht naar het adoptiekind van Vanessa en haar partner Mathias (Peter Bulckaen) in een stroomversnelling kwam, dankzij een vroedvrouw die zich nog herinnerde hoe Vanessa haar kind 26 jaar geleden afstond voor adoptie. De getuigenis leidt Mathias nu maandag naar een transportbedrijf, waar hij oog in oog komt te staan met de dochter van Vanessa. Het meisje heet dus Yoko.

Volledig scherm Cyra Gwynth © VTM

“Om te beginnen: ge hebt een dochter”, vertelde Mathias afgelopen vrijdag tegen Vanessa. “Ze is terechtgekomen in een zeer goed pleeggezin, maar die mensen zijn gestorven in een auto-accident toen zij 5 jaar was. Daarna is ze geplaatst in verschillende gezinnen, maar dat was nooit een goede match. Toen ze 11 was, is ze in een instelling terechtgekomen. Daar is ze moeten blijven tot haar 18de.” Een verhaal dat Vanessa meteen naar de keel greep.

Bekijk hier de eerste opwachting Cyra in ‘Familie’.