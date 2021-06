Zangeres Coely is bevallen van haar eerste kindje

Geen geheim

De zangeres maakte geen geheim van haar zwangerschap. Eind april kondigde ze zelf aan dat ze in verwachting was. Ook toen koos ze ervoor om het nieuws bekend te maken via sociale media. “We zijn trots om aan te kondigen dat we een klein mirakel verwachten. Ik kan de liefde en het geluk dat we nu voelen niet onder woorden brengen. Dit is echt een zegen. Ben en ik kunnen niet wachten tot we ons kleine wonder kunnen ontmoeten”, schreef de hiphopartieste op Facebook, bij een mooie zwart-witfoto waarop ze haar groeiende buikje toonde.

Coely en Ben stapten in 2019 in het huwelijksbootje. In juni van dat jaar trouwden ze in alle stilte voor de wet, enkele maanden later volgde een ceremonie in de kerk. “Gisteren ben ik met de liefde van mijn leven getrouwd in het bijzijn van vrienden, familie en mensen om wie we geven”, liet Coely toen weten. “Het was een magisch moment vol vrede, harmonie en liefde. We hadden het niet beter kunnen wensen. Ik ben sprakeloos door alle emoties. Ik kan alleen maar zeggen dat liefde alles is.”