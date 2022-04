Zangeres Camille klaagt bodyshaming aan: “Nodeloos andere mensen kwetsen”

BVCamille heeft op haar sociale media gereageerd op een review van de website Concert News. De site publiceerde op maandag een recensie over het VTM-programma ‘Liefde voor muziek’, waarin de 20-jarige zangeres ook te zien is. Volgens het ‘#LikeMe’-gezicht doet de website aan bodyshaming en dat zint haar duidelijk niet.

“In één van de gelukkigste momenten van mijn leven zijn er toch mensen die blijkbaar graag andere mensen nodeloos kwetsen. Dankjewel”, schrijft Camille op haar Twitter-account. De zangeres deelde meteen ook een screenshot van de review in kwestie. De website Concert News had het in hun recensie namelijk niet alleen over de inhoud van ‘Liefde voor muziek', maar ook over het uiterlijk van de kandidaten. “Camille zien we overigens ook ongeschminkt in het programma waaruit we kunnen afleiden dat deze West-Vlaamse qua natuurlijke looks eigenlijk niet zo bijzonder is. Net als haar witte melkflessen van benen trouwens die door de rode hakjes die ze eronder draagt witter dan wit blijken”, staat er te lezen in het artikel. Camille kan op haar sociale media ondertussen wel rekenen op veel steun van haar volgers. “Dit verdien je totaal niet” en “gewoonweg degoutant” zijn slechts enkele van de vele reacties.

De website zelf is het duidelijk niet eens met de mening van de 20-jarige zangeres. Daarnaast kunnen ze zich ook niet vinden in de negatieve reacties die ze op het stuk krijgen. “We hebben net een mail gestuurd naar haar management, hebben het o.a. erin over een inbreuk op ons auteursrecht en vinden het problematisch dat ze een stuk tekst uit haar context rukt, een artikel dat net om body positivity draait waardoor wij dit als lasterlijk en eerroof ervaren.” Ook op deze tweet kwamen er al veel negatieve reacties. “Jullie reactie is mogelijks nog erger dat het artikel zelf”, klinkt het onder meer.

Het is wel niet de eerste keer dat de website commentaar geeft op het uiterlijk van BV’s. Ook Marthe van K3 moest er al aan geloven. “Met Marthe zal het ook wel klikken, want nu is haar dubbele kin niet meer zo eenzaam“, schreef de website in een review van de De Grote Sinterklaasshow. In hetzelfde stuk komt er ook kritiek op het uiterlijk van Louis Thyssen. “Céline Verbeeck wordt dan weer totaal overstemd door haar mannelijke collega’s Giovanni Kemper en Louis Thyssen, wiens haarlijn, hoewel die laatste 15 jaar jonger dan ons is, sneller lijkt terug te trekken dan de onze”, staat er in hetzelfde artikel te lezen.

Ondertussen reageerden ook Tom Dice en Kato van The Starlings op de uitspraken van de website. “Je excuses aanbieden was toch net iets makkelijker en respectvoller geweest. Succes met het vervolg van je klacht. Ik denk niet dat je veel kans maakt. @dhont_camille love you!”, klinkt het bij Tom Dice. Zangeres Kato schreef dan weer het volgende: “Love you baby. Gij bakske talent”, klinkt het daar. Daarnaast reageerden er nog verschillende andere BV’s op Twitter. Zo hadden ook Laura Tesoro en Pommelien Thijs iets te zeggen over het voorval.

