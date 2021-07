Zangeres Babet schreef al nummers voor Demi Lovato en Pitbull: “Robbie Williams is echt een heel aardige man”

In ons land doet Babet het alvast goed. Begin 2021 had ze samen met Metejoor een nummer 1-hit te pakken. En ook de videoclip van ‘Een op 1 Miljoen’ werd ondertussen al meer dan twee miljoen keer bekeken. De reacties op haar duet met Joris van Rossem, de echte naam van Metejoor, zijn dan ook positief. “Mensen vertellen me continu dat ik in het Nederlands moet blijven zingen, maar mijn voorkeur gaat toch uit naar het Engels.” Normaal gezien zingt Babet inderdaad niet in haar moedertaal, maar verrassend genoeg zijn het haar oma’s die haar over de streep getrokken hebben. Toen zij voor Kerstmis bij hun kleindochter gingen eten, kregen ze van haar de single te horen. “Ze begonnen meteen te huilen. Ze spreken namelijk geen Engels, dus het was de eerste keer dat ze mij konden verstaan. Ze voelden gewoon de emoties in mijn stem. Zo zie je maar dat er hele mooie dingen gebeuren als je uit je comfortzone durft te treden.”