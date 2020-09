Zangeres Anouk vraagt vriend zélf ten huwelijk: “Om eerlijk te zijn kon ik niet wachten” TDS

14 september 2020

09u34

Bron: ANP 0 Showbizz Heugelijk nieuws voor Anouk: ze gaat trouwen. De 45-jarige Nederlandse zangeres ging dit weekend zelf op één knie voor haar vriend Dominique, die volmondig ‘ja’ antwoordde op haar vraag.

“Wow, wat heb ik een leuk weekend gehad. Dominique had zich laten testen, zodat we ‘s avonds laat de uitslag zouden krijgen en na een lange tijd weer even samen konden zijn”, schrijft de zangeres, die aan astma lijdt waardoor ze tijdens de coronacrisis tot een risicogroep behoort, op Instagram. “Om eerlijk te zijn kon ik niet wachten om zijn allergrootste wens in vervulling te laten gaan.”

Op de video zit Anouks partner geblinddoekt op een stoel in het Conservatorium Hotel in Amsterdam, waarop de zangeres dé belangrijke vraag stelt: “Lieve Dominique, wil je met me trouwen?” De 26-jarige basketbalspeler reageert overrompeld, maar antwoordt volmondig “ja.”

Het duurt wel nog even voordat het huwelijk er effectief gaat komen, zo laat Anouk in het bericht weten. “Aangezien wij allebei een bruiloft willen waar geknuffeld en gedanst kan worden, zullen we wel even geduld moeten hebben. But good things take time.”



