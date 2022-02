Zangeres Anouk neemt het op voor Jaimie Vaes na mishandeling Lil’ Kleine: “Bullshit-verontschuldiging”

Lil’ Kleine, die in het echt Jorik Scholten heet, werd gisteravond aangehouden op verdenking van mishandeling, twee dagen nadat hij door de rechter werd veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur voor het schoppen van een man in een nachtclub. Op sociale media circuleren beelden, waarop het lijkt dat Lil’ Kleine een vrouw - mogelijk zijn vriendin Jaimie Vaes - aan haar haren uit een auto trekt. De politie geeft vanmiddag aan dat de rapper nog altijd vastzit en het onduidelijk is wanneer hij vrijkomt.

“Bullshit-verontschuldiging”

Het management van Lil’ Kleine en Jaimie Vaes liet gisteren weten de beelden te hebben gezien. “We hebben nauw contact met beiden en zullen later met een nadere verklaring komen. Tot nader order zal er geen commentaar worden gegeven. Voor nu vragen wij het gezin met rust te laten.” Wat er precies is gebeurd, kon het management niet zeggen.

De beelden - donker en zonder geluid - zorgden voor geschokte reacties bij tal van bekende Nederlanders. Zangeres Anouk heeft ook duidelijk een kant gekozen. “Bullshit-verontschuldiging om onder problemen uit te komen in 1, 2, 3...", schrijft de zangeres op Instagram, gericht aan de rapper. Anouk en Lil’ Kleine waren in 2019 allebei coach bij ‘The Voice of Holland’. Daar kregen de twee het met elkaar aan de stok omdat Lil’ Kleine Anouk een “kankerhoer” genoemd zou hebben. Het seizoen erop was Lil' Kleine geen coach meer bij het programma.

Niet meer te horen op radio

Inmiddels heeft de Nederlandse radiozender FunX besloten om voorlopig geen muziek van de rapper te draaien. “Opnieuw zorgt nieuws rond een artiest voor heftige reacties bij ons publiek en daarom hebben we in overleg met de omroepen besloten om de muziek van Lil’ Kleine voorlopig niet op te nemen in de playlists van NPO FunX”, zo laat een woordvoerder weten. FunX is een onmisbare zender voor artiesten uit de urban scene. Muziek van onder anderen Lil’ Kleine, Ronnie Flex, Broederliefde en andere rappers ging vaak in première op de radiozender.

Muziekgigant Sony Music is nu bezig met een statement voor te bereiden over de rapper. Wanneer en hoe deze verklaring naar buiten zal komen, is nog niet duidelijk. Lil' Kleine brak eind 2021 met zijn vaste platenlabel Top Notch. De 27-jarige muzikant brengt sindsdien zijn muziek zelfstandig uit. Hij wordt hierin bijgestaan door Sony Music en het onafhankelijke muziekplatform OWNIT.

