Zangeres Anouk is ook direct tegen haar eigen kinderen: "Als mijn dochter voor mij zingt en het is niet goed, dan zeg ik dat” MVO

01 maart 2019

21u09

Bron: ANP 0 Showbizz De Nederlandse zangeres Anouk windt er ook voor haar eigen kinderen geen doekjes omheen. Als de zangeres iets vindt, dan zegt ze dat. “Mijn kinderen zijn het gewend. Ik ben gewoon direct”, zegt Anouk in RTL Boulevard. “Als mijn dochter voor mij zingt en het is niet zo goed, dan zeg ik haar dat.”

De zangeres neemt vrijdag voor het eerst plaats in de rode draaistoel bij de Nederlandse ‘The Voice Kids’. De jonge zangtalentjes hoeven niet te vrezen dat Anouk net zo direct is als tegen volwassenen bij ‘The Voice of Holland’. “Ik ben heel relaxed met deze kinderen”, vertelt de coach. “Ik kan ook niet all out gaan.”

Niet iedereen kan de eerlijkheid van Anouk waarderen. Dat de zangeres snel “problemen heeft met mensen” ontkent ze. “Het is eerder zo dat mensen dat met mij hebben dan ik met andere mensen. Waarschijnlijk haal ik dat in mensen naar boven.”

Het feit dat ze naast Ilse DeLange te zien is als coach in de kindertalentenjacht is geen probleem. Anouk postte jaren geleden een foto van een live-dvd van de zangeres in de vuilnisbak, maar dat hebben de dames achter zich gelaten. “Dat was gewoon een grapje”, reageert Anouk. “We zijn allebei volwassen vrouwen. Het is hartstikke relaxed.”