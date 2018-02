Zangeres Anneke Van Hooff beschuldigt Isabelle A van broodroof EDA

10u44 2 Showbizz 'De Grietjes' houden ermee op. Maar niet in goede verstandhouding. Anneke Van Hooff haalt op Facebook zwaar uit naar bandlid Isabelle A. “Isabelle heeft zomaar zonder enig overleg beslist dat ik niet meer tot de groep behoor en zelfs de band opgedoekt."

De meidengroep 'De Grietjes' bestond uit Isabelle A, Ianthe Tavernier en Anneke Van Hoof. De stopzetting gebeurde van de ene dag op de andere en was voor de fans een enorme verrassing. Zelfs zangeres Anneke viel helemaal uit de lucht.

“Isabelle heeft zomaar zonder enig overleg beslist dat ik niet meer tot de groep behoor en zelfs de band opgedoekt”, lucht ze haar hart op Facebook.

"Hallo allemaal. Als reactie op wat er te lezen en te beluisteren is over 'de Grietjes' zeg ik het volgende:

Normaal gezien laat ik me niet in met dit soort discussies of berichten. Ik kan alleen maar vaststellen dat ik van de ene dag op de andere niet meer welkom was. Ik ben er echt wel slecht van; ik voel me niet enkel gekwetst in het onderling vertrouwen dat ik oprecht meende te mogen hebben, maar je moet ook begrijpen dat dit mijn hoofdjob is. Dit maakt dus al enkele jaren het grootste deel van mijn financieel plaatje. Ik mag hopen dat alle geplande en geboekte opdrachten kunnen doorgaan. Zoniet is dit gewoon broodroof. Ik stond samen met Isabelle aan de wieg van "de Grietjes". Het is dan ook pijnlijk om vast te stellen dat Isabelle zomaar zonder enig overleg beslist dat ik niet meer tot de groep behoor en zelfs de groep opdoekt."

Splitten enige optie

“Er waren een paar onenigheden in de groep. Splitten was nog de enige optie”, benadrukte Isabelle A tijdens een interview met onze krant. De problemen speelden zich vooral af tussen Anneke en Isabelle. Met Ianthe Tavernier zou Isabelle A wél nog willen samenwerken. Twee shows van 'De Grietjes' zouden al geannuleerd zijn.

“We zullen een oplossing vinden. In een andere bezetting? Dat kan. Daar zijn we nog niet uit. Wat wel vaststaat, is dat het niet meer onder de naam 'De Grietjes' zal zijn. Dat is enigszins jammer, maar intussen hoorde ik toch al vaak dat mensen dat maar een onnozele naam vinden”, aldus Isabelle.

De Grietjes bestaan sinds 2013. Anneke Van Hoof en Isabelle A waren er van bij het begin bij. Aanvankelijk was daar ook Evi Goffin (ex-Lasgo) bij, maar zij vertrok na amper een jaar. Vervolgens passeerden Sylvie De Bie, Esther Sels en tot slot Ianthe Tavernier de revue.