Zangeres Angèle loopt zich in het zweet ten voordele van KickCancer: organisatie haalt 595.000 euro op met loopwedstrijd KD

29 september 2019

18u39 2 Showbizz Groot succes voor de liefdadigheidsloop ‘RUN TO KICK’ van de stichting KickCancer. Zangeres Angèle en meer dan 1.300 deelnemers liepen zich in het zweet op zondag 29 september in het Drohme Park ten voordele van onderzoek naar kinderkanker. Doel van het evenement was geld ophalen om het onderzoek naar en de strijd tegen kinderkanker te financieren.

Meer dan 100 teams en 1.300 deelnemers stonden in de startblokken in het Drohme Park. Eén van hen was de jonge Brusselse zangeres Angèle die zich erg betrokken voelt bij het doel. Een mooie som van 595.000€ werd tegen 29 september opgehaald ten voordele van KickCancer. In 2017 werd de stichting opgericht door ouders die geconfronteerd werden met de ziekte van hun zoon en het gebrek aan middelen om deze te bestrijden. Elk jaar sterven in Europa ongeveer 6.000 kinderen aan kanker en wordt er bij bijna 35.000 minderjarigen de diagnose gesteld. Dit komt overeen met slechts 1% van alle kankers in Europa. “Omdat het zo zeldzaam is, gaat er slechts een klein percentage van het onderzoeksbudget hier naartoe. Vanuit commercieel standpunt is het niet rendabel en de bedrijven financieren dus zelf geen onderzoek.”