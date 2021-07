Zanger Wim Ravell, vader van Andy Peelman, op 59-jarige leeftijd overleden

Wim Ravell werd geboren als Wim Peelman. In Dendermonde baatte hij een frituur uit. In 1989 werd hij met ‘Jackie' van Scott Walker de eerste winnaar van ‘De Soundmixshow’. “Ik dacht dat ‘De Soundmixshow’ wel handig zou zijn om wat reclame te maken voor mijn zaak", liet hij optekenen. “Toen ging de bal aan het rollen." Later scoorde hij nog hits met ‘Annelies’, ‘Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben' en ‘Hé komaan’. In 1993 nam hij nog deel aan de selectie voor het Songfestival, met het nummer ‘Alles Doen’. Hij werd echter niet geselecteerd, uiteindelijk mocht Barbara Dex dat jaar naar het liedjesspektakel.

Rugproblemen en slokdarmkanker

In 2011 moest Ravell stoppen met optreden wegens rugproblemen. In 2018 kreeg hij dan de diagnose slokdarmkanker. “Ik ben toen geopereerd: ze hebben m’n maag verkleind en opgetrokken tot in m’n keel. Daardoor eet ik nu veel minder, en drink ik slechts zeer af en toe nog alcohol”, vertelde hij in Dag Allemaal. “Ik ben wel volledig genezen, en m’n goed humeur krijgen ze niet kapot." Toch had Ravell nog steeds last van constante pijn. “Ik heb ermee leren leven, met m’n rugpijn, de pijn in m’n heupen en benen. En ik neem geen pijnstillers, want ik wil niet als een halve zombie rondlopen. Allez, rondlopen... (lacht) Ik lig meestal op m’n bed in de living. Ik heb het hier goed, ik ben content. Ik denk altijd: er zijn mensen die het nog veel slechter hebben. En kijk eens hoe ik er nu uitzie... Ik noem het: the new me.”

Zingen deed Ravell ook nog. “Thuis, ja. Voor m’n prinsesje (echtgenote Christel, red.). Maar optreden ga ik nooit meer doen. Zie je mij al in een rolstoel op het podium staan?", liet hij optekenen. “Nee, da’s niks voor mij. M’n laatste optreden was zes jaar geleden. Ik kan terugblikken op een mooie zangcarrière van 22 jaar. Ik ben in schoonheid kunnen eindigen.”

Volledig scherm Wim Ravell wint de Soundmixshow in 1989 © vangroenderbeek

Geen contact met zoon

Ravell is de vader van ‘De Buurtpolitie’-acteur Andy Peelman. De twee hebben echter al jaren geen contact meer. “Hij wil me niet zien, en dat respecteer ik. Al is het ontberen van m’n zoon een pijn die nog harder snijdt dan m’n fysieke pijnen”, vertelde de zanger in hetzelfde interview in Dag Allemaal. “Maar als ik naar ‘Andy Op Patrouille’ kijk, voel ik zo’n trots. Hij doet dat fan-tas-tisch! Veel beter dan Luk Alloo. En hij mag zichzelf zijn, geen personage zoals in ‘De Buurtpolitie’." En hij vervolgde: “Ik heb altijd alles gedaan om Andy nog te kunnen zien. Hij heeft geen juist beeld van mij. Maar de dingen zijn gelopen zoals ze zijn gelopen.”

Dit jaar liet Andy Peelman in ‘Later als ik groot ben' nog optekenen dat een verzoening met zijn vader er niet in zat. “Maar zoveel als mijn moeder voor mij betekent, zo weinig betekent hij voor mij”, klonk het. “De dag dat ze mij zeggen dat die mens sterft, en dat klinkt heel cru, ga ik er geen traan voor laten. Ik ga meer van mijn melk zijn als Julien, mijn buurman, sterft, dan wanneer ‘die’ sterft. Ik meen dat echt, hé. Die mens is er niet voor mij, en dat hoeft ook niet. Ik neem hem dat niet kwalijk, het is wat het is. Maar laat me dan ook gerust. Ons mama heeft dat gemis altijd opgevuld. In alle eerlijkheid, en ik probeer daar nuchter over na te denken, op geen enkel moment heb ik me afgevraagd waar mijn papa was.”

