Zanger Will Ferdy heeft Parkinson LV

14 januari 2020

06u01

Bron: Primo 2 Showbizz Will Ferdy (92) zijn gezondheid kreunde al een tijdje onder ouderdomskwaaltjes. De ‘Christine’-zanger kreeg nu dan ook de diagnose van parkinson, weet Primo.

Ferdy nam in 2013 afscheid van het theater en sindsdien ging zijn lichamelijke conditie er fel op achteruit. De zanger had last van evenwichtsstoornissen en trillende handen, maar dat werd toegeschreven aan zijn leeftijd. Recent werd dan de parkinsondiagnose gesteld bij de zanger, waarvoor hij nu behandeld wordt om de ziekte onder controle te krijgen.