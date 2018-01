Zanger van rockgroep 'Machiavel' overleden EVDB

09u45 0 Showbizz Mario Guccio, zanger van de Belgische rockgroep Machiavel, is overleden. Dat heeft Machiavel gemeld via Facebook. Guccio overleed op 64-jarige leeftijd in Sicilië.

In een triest Facebook-bericht meldt Belgische rockgroep Machiavel dat hun zanger, Mario Guccio, overleden is. De zanger had al een tijd last van gezondheidsproblemen. Vorige week kondigde de band nog aan dat Guccio in het ziekenhuis lag. Drummer Marc Ysaye zou hem tijdelijk vervangen.

In de nacht van zaterdag op zondag kwam echter het slechte nieuws.

Of de band nog verdergaat, is nog niet bekend. Het plan om drummer Marc Ysaye de vocals te laten overnemen, komt in elk geval niet als een verrassing. Ysaye was namelijk de originele zanger van de band. Zo zingt hij op het debuutalbum van de band, ook 'Machiavel' genaamd. Machiavel werd in 1974 opgericht en pas drie jaar later zou Guccio de originele formatie vervoegen. Hij verzorgde de zang vanaf het tweede album van de band, 'Jester'. 'Fly' is waarschijnlijk het meest bekende nummer van de band.