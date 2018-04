Zanger Tom Dice en boezemvriend Mátyás Blanckaert samen op lijst Groen Van Songfestival naar de politiek Joeri Seymortier

19 april 2018

18u00 0 Showbizz Zanger Tom Dice (28) uit Eeklo zet de stap van het Songfestival naar de politiek. Op 14 oktober krijgt hij een plaats op de lijst van Groen. Ook zijn muzikale boezemvriend Mátyás Blanckaert, die destijds op het Songfestival zijn backings verzorgde, staat mee op de lijst.

Tom Eeckhout nam in 2008 deel aan X-Factor, maar werd in 2010 pas echt beroemd toen hij als Tom Dice met ‘Me and my guitar’ voor ons land zesde werd op het Eurovisiesongfestival. Vandaag staat hij mooi genoteerd in de hitparade met zijn nieuw album ‘Better Days’. Hij woonde drie jaar in Gent, maar logeert sinds kort weer in ‘Hotel Mama’ in Eeklo. Hij zoekt een nieuwe eigen stek in zijn geboortestad en stapt daar nu dus ook in de politiek.

“Ik ben ondertussen wat ouder en ben al op heel wat plaatsen geweest. Dan zie je ook hoe het eigenlijk in Eeklo zou kunnen zijn”, zegt Tom Dice. “Ik krijg telefoon van mijn boezemvriend Matyas Blanckaert met de vraag of ik mee in zijn politiek avontuur van Groen wou stappen. Ik heb zelf altijd op Groen gestemd en ik weet maar al te goed dat Eeklo nog een groene boost kan gebruiken. Ja, ik heb drie jaar in Gent gewoond, maar ik ben altijd een Eeklonaar gebleven. Ik woon hier nu weer, heb school gevolgd op Ten Doorn, zat hier in Chiro en heb hier voetbal gespeeld. Ik ken hier iedereen en al mijn vrienden wonen in Eeklo. Misschien was Gent wel een iets levendiger stad, maar Eeklo heeft zeker ook mogelijkheden. En daar wil ik mee aan bouwen.”

Tom Dice beseft dat het moeilijk wordt om effectief verkozen te geraken. “Ik sta dan ook vooral op de lijst om Groen te steunen en een extra duwtje te geven. Elke extra stem voor onze partij, is een gewonnen stem”, zegt Dice. “Wat ik in Eeklo wil veranderen? Er mogen hier gerust wat meer gezellige plekjes komen in het centrum. Bij het binnenrijden van Eeklo moeten we er voor zorgen dat de Eeklonaars weer trots worden op hun stad. Vooral op de grote as die door Eeklo loopt kan het veel gezelliger en moet er meer georganiseerd worden. Ik ben alvast klaar voor een muzikale campagne.”

Ook Mátyás Blanckaert (36) staat op de lijst van Groen. Hij is ook één van de drijvende krachten achter het Herbakkersfestival in Eeklo. “Hier in Eeklo staat een dynamische ploeg klaar om op een kritische, constructieve en creatieve manier een duurzame toekomst voor mijn en alle andere kinderen te garanderen”, zegt Blanckaert. “Ik wil op een andere manier aan politiek te doen. Er wordt door bepaalde partijen te veel op de man gespeeld in plaats van op de bal. In mijn voetbalverleden bij de FeeCee heb ik geleerd hoe je uw plaats in een ploeg kan verdienen, en waarom het net interessant is om wél op de bal te spelen”, zegt Mátyás nog.