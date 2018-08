Zanger Tim Visterin (77) overleden TDS

29 augustus 2018

11u19

Zanger Tim Visterin, vooral bekend van het kinderliedje "De Vogel", is overleden. Dat meldt de openbare omroep VRT.

Visterin werd op 13 november 1940 in Antwerpen geboren. In 1970 brak hij door met een vertaling van "Dites-Moi, Monsieur" van de Franse zanger Jean-Claude Darnal. Het liedje met als bekendste zin "Ach meneer een mooie vogel wil ik zijn, met sterke vleugels alstublieft meneer Merlijn" werd een Vlaamse klassieker. Leuk weetje: in het Mechelse Onze-Lieve-Vrouw-knapenkoor dat aan het nummer meewerkte, zongen op dat moment ook weerman Frank Deboosere, radiomaker Pat Donnez en gitarist Eric Melaerts mee.

De zangcarrière van de Antwerpenaar duurde niet lang en Visterin ging zich al snel bezighouden met de zakelijke kant van de muziekbusiness. In de jaren zeventig verhuisde hij naar de Verenigde Staten, maar keerde in 1991 terug naar Vlaanderen. Hij overleed dinsdagnamiddag op 77-jarige leeftijd aan de gevolgen van een infarct, aldus de openbare omroep.