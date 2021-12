Zanger Steve Tielens haalt inspiratie uit ventilatietip Steven Van Gucht: "Zet uw dampkap aan!"

Film Verenigde Arabische Emiraten stoppen met filmcen­suur

De films die worden getoond in de bioscopen in de Verenigde Arabische Emiraten zullen niet meer gecensureerd worden. Dat hebben de autoriteiten zondag aangekondigd. Het gaat om films die zullen behoren tot een nieuwe categorie van films, verboden voor wie jonger is dan 21 jaar.

