Zanger Steve Tielens gecrasht: “Mijn batterij is leeg” HL

04 december 2019

06u00

Bron: TV Familie 4 Showbizz Samen een duet opnemen: het heeft boezemvrienden Wendy Van Wanten (59) en Steve Tielens (48) nog niet veel plezier opgeleverd. Maakte Wendy recent bekend dat ze tot eind februari platte rust neemt wegens ‘oververmoeid’, dan ligt nu ook Steve in de lappenmand na een navelbreuk. Dat schrijft weekblad TV Familie.

Een navelbreuk is een pijnlijke affaire. “Zeg dat wel, ik lag zelfs een paar dagen in het ziekenhuis”, zegt Steve. “Ik liep die navelbreuk op toen ik iets optilde dat zwaarder was dan gedacht. De dokter oordeelde dat enkel een chirurgische ingreep onder volledige verdoving de pijn kon verhelpen. Een routine-ingreep ja, maar ik was toch doodsbang. Ziekenhuizen en narcose, da’s niks voor mij. De nacht voor de operatie deed ik geen oog dicht.”

En nu moet je twee weken rusten.

Geen probleem, ’t komt me goed uit. Ik heb dit jaar 178 optredens achter de rug. Dat is moordend veel en dat begin ik ook te voelen. Na een weekend met negen concerten is iedereen een wrak. En zulke weekends waren er geregeld. Ik ben doodop.

Dat klinkt ernstig.

En dat is het ook. Pas op, ik heb geen burn-out zoals Wendy. Maar ’t scheelde niet veel. Twee weken niksen en op krachten komen zal me goed doen. In februari verschijnt m’n nieuwe album ‘Duetten en parels’. Tegen dan ben ik weer in topvorm. Er staat ook een duet met Wendy op de plaat. Ik hoop dat ze haar tijd neemt om te herstellen en dat alles op tijd in orde komt.

Wat is op tijd?

Op 6 februari wordt Wendy zestig en dat wil ze later die maand vieren met het verjaardagsconcert ‘Vrienden van Wendy’ in het Kursaal Oostende. Een groots jubileumfeest met optredens van Jo Vally, Luc Steeno, René Froger, Jan Wuytens en ikzelf. Ik hoop dat ze tegen dan weer de oude is en dat alles kan doorgaan. Dat concert moet haar grote comeback worden. Ik hoop dat alles snel in orde is. Wendy is zo’n lieve vrouw én een topcollega.