Zanger Ray Sawyer van Dr. Hook & the Medicine Show overleden

31 december 2018

22u04 0 Showbizz Zanger Ray Sawyer van de Amerikaanse rockband Dr. Hook & The Medicine Show is op 81-jarige leeftijd overleden. Dit heeft Ultimateclassicrock.com maandag op gezag van de Facebookpagina van de huidige samenstelling van de groep gemeld.

Sawyer was van 1969 tot 1991 de originele zanger van de band. Hij is vooral bekend van het liedje “The Cover of Rolling Stone”. Van 1998 tot 2015 tourde Sawyer in het nostalgie-circuit als “Dr. Hook featuring Ray Sawyer”.

Drie jaar geleden ging hij “met pensioen” vanwege achteruitgaande gezondheid.

De oorzaak van zijn overlijden is niet bekend. Maar Sawyer zou een “korte ziekte” hebben gehad en overleed in Daytona Beach in de Amerikaanse staat Florida.

In 1967 was de zanger een oog verloren in een auto-ongeluk. Zijn ooglapje deed denken aan Captain Hook in “Peter Pan”, vandaar dat de mede door hem opgerichte band als Dr. Hook & The Medicine Show door het leven ging.