Zanger Mika op Magical Pride in Disneyland Paris CD

13 februari 2020

17u23 0 Showbizz Mika komt dit jaar naar Disneyland Paris voor de tweede editie van de Magical Pride, een evenement dat volledig in het teken staat van de diversiteit. De zanger zal een spetterend (dans)optreden geven bij het Kasteel van Doornroosje

Op zaterdag 6 juni hult Disneyland Paris weer in alle kleuren van de regenboog. Bezoekers mogen hun kleurrijkste outfit aantrekken en mee het feest van de diversiteit vieren tijdens de tweede editie van de Magical Pride, het LHBT-festival in het Franse park voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen, transgenderpersonen en anderen. Zo is er een speciale ‘Magical March of Diversity Parade ‘ met Disney-figuren in hun kleurrijkste kostuums en blijven attracties langer open. Ook kan er luidkeels meegezongen worden met de grootste Disneyhits.

(Lees verder onder de foto.)

Na Boy George en Years & Years staat zanger Mika dit jaar op het podium. De zanger geeft een spectaculair live optreden bij het Kasteel van Doornroosje. Wie niets wil missen van dit kleurrijk feest, kan tickets boeken via pride.disneylandparis.com.