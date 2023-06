Zanger Maurice Hermans, de zoon van Toon, op 74-jarige leeftijd overleden

Celebrities KIJK. Rihanna steelt de show met zwangere buik in strakke doorzichti­ge jurk

Rihanna (35) stal de show in Cannes terwijl ze naar het optreden van haar partner, A$AP Rocky, keek. De zangeres droeg een strakke, doorzichtige jurk waarin haar zwangere buik duidelijk zichtbaar was, wat tot gevolg had dat alle camera’s op haar gericht waren. Ze kondigde haar zwangerschap aan tijdens de Super Bowl halftime show in februari. Wanneer haar tweede kindje geboren wordt, is nog niet bekend.