Zanger Maluma niet gediend met vraag over mensenrechten in Qatar (en stormt weg): “Je bent onbeleefd!”

'Harry Pot­ter'-ster Tom Felton zat onlangs weer in afkickkli­niek: "Zeggen dat ik niet oké ben, gaf me kracht"

Tom Felton (35) heeft onlangs weer in een afkickkliniek gezeten. De ‘Harry Potter’-acteur, die in het verleden al open was over zijn drankprobleem, vertelde aan ‘The Guardian’ dat hij zich opnieuw heeft laten opnemen.

20 november