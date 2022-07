Zanger Henkie van ‘Lief klein konijntje’ overleden op 77-jarige leeftijd

Het idee voor ‘Lief klein konijntje’ kreeg Henkie op een trouwfeest waar zijn zoon dj was en waar er enkele gasten op de melodie van ‘Glory Glory Halelujah’ een kinderliedje zongen over een klein konijntje, inclusief het bijhorende dansje en gebaren. Op aandringen van z’n zoon nam Henkie het nummer op en de rest is, zoals ze zeggen, geschiedenis. Zowel in Nederland als in Vlaanderen werd het een gigantische, met goud bekroonde hit. “Na een carrière van meer dan 40 jaar als rijinstructeur, kreeg mijn vader op zijn 61ste, dankzij het konijntje, de erkenning die hij verdiende als artiest”, aldus zijn zoon Marco Leeuwis in een persmededeling. “Overal waar mijn vader kwam, zat iedereen op het puntje van z’n stoel tot aan het konijntje”, klinkt het verder nog. “Elke minuut heeft hij genoten en zeker ook van de optredens, de erkenning en de enorme gastvrijheid die hij in België kreeg en heeft ervaren. Met een brede glimlach zat hij vaak uren in de wagen voor promotie, maar dat vond hij zo fijn.”