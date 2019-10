Zanger Guido Belcanto: “Ik ben als kind seksueel misbruikt” Redactie

14 oktober 2019

11u08

Zanger Guido Belcanto gaf een openhartige getuigenis in De Morgen. Daar vertelt hij dat hij als kind is misbruikt door een pedofiel. Bovendien gelooft hij dat dat trauma nog steeds aan de basis ligt van zijn drijfveren.

“Ik ben als kind seksueel misbruikt door een pedofiel die meerdere slachtoffers heeft gemaakt”, zegt Guido. “Uiteindelijk is die man aangehouden, maar mijn ouders waren radeloos. Ze namen mij mee naar Lourdes en naar de kinderpsychiater. Ik heb jarenlang in bed geplast. Dan voel je je als kind toch wel een misbaksel.”

“ Wat heeft dat teweeggebracht in mijn seksuele beleving, vraag ik mij af? Ik weet het niet. Het heeft mij in elk geval beschadigd en een schaduw geworpen over heel mijn jeugd. Soms denk ik dat de drive die ik nog altijd heb om dit vol te houden en nieuwe dingen te creëren, voortspruit uit dat trauma. Ik zou durven te geloven dat al mijn inspanningen onbewust gericht zijn op het terugwinnen van de eer die mij als kind is afgepakt.”