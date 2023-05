Zanger en muzikant Jan De Smet (De Nieuwe Snaar) viert 70ste verjaardag: “Ik wil geen verantwoording meer afleggen”

MuziekOp 13 april is Jan De Smet 70 jaar geworden. De artiest die zangers, muzikanten, muziekstijlen en instrumenten, die in de plooien van de tijd dreigen te verdwijnen levend houdt, is zélf een monument. En zijn leeftijd is voorlopig geen probleem. “De scharnieren piepen wel als ik opsta, maar in de loop van de dag word ik weer soepel”, zegt hij glimlachend.