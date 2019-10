Zanger Dean wordt in april voor het eerst papa: “Ik wist al snel dat ik kinderen wilde met Kaya” CD

16 oktober 2019

06u00

Bron: Story 0 Showbizz Dean Delannoit (30) weet met zijn geluk geen blijf. De zanger en zijn vriendin Kaya (28) verwelkomen half april hun eerste kindje. “We zijn vijftien weken ver in de zwangerschap en alles verloopt naar wens. Ons kindje – het geslacht kennen we nog niet – ligt goed in de buik en het is gezond”, vertelt Dean in Story.

“Toen we voor het eerst bij de gynaecoloog waren en ik de hartslag hoorde en het zag bewegen op de monitor, moest ik mezelf echt bedwingen om niet te wenen.”

En hoe stelt Kaya het?

“Heel goed. Ze heeft weinig last van misselijkheid. Enkel haar hormonen durven weleens de bovenhand te nemen (lacht). Maar ze klaagt niet. Ik leg haar dan ook serieus in de watten: ik smeer haar buik in met een crème en kook voor haar.”

Jullie vormen nog maar anderhalf jaar een koppel. Sommigen kunnen dat snel vinden voor een kindje.

“Ik vind van niet. We kennen elkaar al jaren en vanaf dag één was er een goede klik. We hebben ook nog maar één discussie gehad en die ging over de afwas. Ik wist al snel dat ik kinderen wilde met Kaya. Bovendien ben ik ondertussen al dertig. Mijn neef en zus, die allebei jonger zijn dan ik, hebben al kinderen. Net als bijna al mijn vrienden. Het begon dus serieus te kriebelen om papa te worden.”

Hebben jullie lang moeten wachten op de zwangerschap?

“In mei zijn we beginnen ‘oefenen’, maar de eerste zwangerschapstest was negatief. Ik was teleurgesteld, maar ik wilde de natuur ook niet opjagen. Bij een tweede test bleek Kaya zwanger te zijn. Toen ze het mij vertelde, was ik even sprakeloos. Twee minuten lang wist ik niet wat te zeggen.”

Ben je al bezig aan de babykamer?

“Daar beginnen we toch al over na te denken. Die zal sowieso geïnspireerd zijn door de jaren 60, want Kaya en ik houden van die periode. Dus met oranje behangpapier en leuke vintage meubeltjes.”

En het vaderschap blijf je sowieso combineren met je muziekcarrière.

“Tuurlijk! Als anderen dat kunnen, dan ik ook. De zwangerschap en nakende geboorte geeft me zelfs inspiratie om een nummer te maken over onze baby. Maar eerst ga ik mijn nieuwe single, Ik blijf in jou geloven, uitbrengen.”