Zanger Dean verzamelt vintagespullen, instrumenten en kunst: “Het is een familieziekte, wij kunnen niets wegsmijten” Erik Segers

03 augustus 2019

06u00

Bron: Dag Allemaal 1 Showbizz ‘Idool 2007’-winnaar Dean Delannoit (30) omringt zich graag met mooie dingen uit lang vervlogen tijden. Zoals foto’s en plaasteren beeldjes van James Dean, naar wie hij is genoemd. Een verzamelwoede die hij geërfd heeft van zijn vader, zo vertelt hij in Dag Allemaal.

Met z’n nieuwe single ‘Ik wil het’ scoort Dean Delannoit een leuke zomerhit. Muziek zit nog steeds in z’n lijf, twaalf jaar nadat hij ‘Idool’ won. Net als de drang om te verzamelen, zo blijkt. “Ik deel die passie met m’n manager”, vertelt Dean. “Maar ’t is toch vooral de schuld van m’n vader. Ik heb de microbe van hem geërfd. Hoe kan het ook anders? Ik ben tussen zijn collectie opgegroeid.” Dean leidt ons rond in De Komlamour in Ophasselt, het weekendcafé van z’n vader. “Het staat hier vol met retro- en vintagespullen”, gaat hij verder. “Van m’n pa, maar ook veel van mij dat ik thuis niet meer kwijt kan. M’n vader en ik zijn gepassioneerd door vintage radio’s, muziek­instrumenten en noem maar op.”

Zo vader, zo zoon.

(knikt) De ziekte in onze familie is dat we niks kunnen wegsmijten. M’n pa was vroeger fan van James Dean - daarom heet ik ook Dean - en is daar dingen van beginnen te verzamelen. Ik heb nu ook plaasteren beelden van James Dean, en van Marilyn Monroe. Ik hou van spullen die karakter hebben.

Is zo’n plaasteren beeld ook iets waard?

Tussen de 100 en de 200 euro, afhankelijk van wie het heeft gemaakt. Een schilderij van James Dean van de hand van Don Ken is veel waard.

Heb je er zo eentje?

Ik heb er één gehád. Voor mij was dat kunst, maar m’n toenmalige vriendin was er niet zot van. Zij vond het kinderachtig, en te groot ook. Nu probeer ik het te houden bij kleinere dingen, zoals vazen van Val-Saint-Lambert. Ik ben blij dat ik die rode en groene vaas heb kunnen kopen.

Hoeveel betaal je voor zo’n vaas?

Toch makkelijk 150 à 200 euro. Dat zijn echte pièces uniques. Die ga ik blijven verzamelen en verkoop ik nooit. Ik heb zelfs een vitrinekast gekocht om ze in te zetten. Overal waar ik kom, kijk ik nu rond naar zulke vazen.

Wat vindt je huidige vriendin van je verzamelingen?

Zij heeft daar weinig problemen mee, moet ik zeggen. Al is ze niet met alles even happy. Ik had recent een meubeltje gekocht dat volgens mij perfect in onze living paste. Maar toen die vitrinekast erbij kwam, moest het naar de garage. (lacht)

Ze vond het niet mooi?

Ze heeft wel gelijk: het is een zwart meubel en dat past niet echt in ons interieur. Maar over ’t algemeen houdt ze wel van m’n vintagespullen. Het is ook geen rommeltje, hé: alles staat mooi in kasten. En als ik er thuis geen plaats voor heb, staat het hier in ’t café, bij m’n manager of in de hangar van m’n pa.

En je kan nog altijd niks weggooien?

Zelfs verjaardagskaartjes niet. Het enige wat ik makkelijk kan weggooien, zijn de lege blikjes die ik soms laat rondslingeren in m’n auto. (lacht) In de garage van m’n ouders staan nog drie zakken vol knuffeltjes uit de tijd van ‘Idool’. Daar ben ik aan gehecht. Dat zijn mooie herinneringen.

Je oude platenspelers en ­vinylplaten komen in dit café natuurlijk goed tot hun recht.

Die platenspelers zijn uit de jaren 30, 40 en 50. Mooi om naar te kijken, hé. Ik heb ook een passie voor oude muziek­instrumenten: trompetten, accordeons...

En gitaren, zo te zien.

Ja, die Epiphone is uit de jaren 30. En die Gibson Melody Maker, uit de jaren 50 of 60, moest ik per se hebben. Ik heb ’m van mijn vader kunnen overkopen voor een prijsje. M’n pa zit ook in de muziek, hij is percussionist. Hij organiseert hier geregeld aperitiefconcerten op zondag. Guy Swinnen is al een drietal keer komen spelen, en is een goeie kennis geworden.

Die beschilderde Ibanez-gitaar, is dat jouw creatief werk?

Nee. Dat is m’n eerste gitaar die ik kon aansluiten op een versterker. Kunstenaar Hannes D’Haese (de zoon van wijlen dr. Lecompte, nvdr) had me eens gevraagd om te komen optreden op een vernissage van z’n beelden op het strand van Knokke. En ik heb hem toen gevraagd om mijn gitaar te beschilderen. Da’s nu een pronkstuk in ’t café.

Je hebt ook flink wat Snoecks-jaarboeken.

Ja. Ik ben geen boekenwurm, maar toen ik van m’n pa een tiental van die almanakken kreeg, zag ik toch veel interessante dingen. En dan bedoel ik niet de schaarsgeklede dames. (lachje) Ik bekijk die foto’s eerder als kunst. Ik vind een vrouw mooier als ze iets aanheeft dan als ze volledig naakt is. In de kringwinkel zie ik nog geregeld van die oude Snoecksen liggen, en dan koop ik er meestal enkele.

Verkoop je weleens iets?

Af en toe. Maar ik verzamel niet om er iets aan te verdienen, het is een hobby. Of beter: een pure passie. Ik koop dingen die ik leuk vind en waarvan ik denk dat ze toch wel waarde hebben. Zoals die Jaz-wekker, da’s een echt collector’s item.

Heb je nog spullen van je grootoom, bokser Cyriel Delannoit?

Ja, best veel. In de jaren 40 was hij Europees kampioen. Ik heb hier een originele poster uit die tijd. En z’n handschoenen ­hangen hier ook.

Net als een gouden plaat van Elvis Presley.

Die is van mijn vader. Hij heeft er ook één van David Bowie. Die interesseren me wel, maar hij vraagt er te veel geld voor: zo’n 1.500 euro. Ach, later ­komen die sowieso onze richting uit, naar mij en m’n zus. (lachje) Ik koop zelf ook veel vinylplaten. Ik hou van de charme van vinyl. Als kind ben ik opgegroeid met blues en rock-’n-roll. Op optredens speel ik altijd wel iets van Herman Brood, Jerry Lee ­Lewis, Elvis...

Wat zou je nog graag aan je ­verzameling toevoegen?

Wel, ik ben een gróte fan van Herman Brood. Maar van zijn kunst heb ik nog niks. Dus ja, als ik een origineel schilderij van Brood op de kop kan tikken, ga ik met mijn geluk geen blijf weten.