Zanger Dean verwelkomt zoontje Ralph: "Ik ververs pampers, hoor"

21 april 2020

Heugelijk nieuws ten huize Dean Delannoit (31). De zanger en zijn vriendin Kaya zijn op zondag 12 april de trotse ouders geworden van een zoontje, Ralph. "Maanden heb ik uitgekeken naar zijn komst en nu hij er eindelijk is, weet ik met mijn geluk geen blijf", vertelt een glunderende Dean aan Story.

“Vader zijn is een onbeschrijfelijk gevoel. Veel vrienden hadden me gewaarschuwd dat een baby in huis afzien is, maar ik mag echt niet klagen. ’s Nachts houdt Ralph ons soms wel wakker, maar dat is dan omdat hij honger heeft, of een volle pamper.”

Wie staat er dan op?

Kaya, want ze geeft borstvoeding. Maar ik ververs wel pampers, hoor. Je leert dat meteen. En het voordeel van deze quarantaine is dat we voortdurend bij onze zoon kunnen zijn. Als ik even een boodschap moet doen, mis ik hem al. Alleen heb je nu ook veel tijd om na te denken en soms spookt het wel door mijn hoofd: wat als ik besmet raak met het virus en weken in het ziekenhuis moet liggen? Of erger nog: dat Ralph ziek wordt. Daar mag ik niet aan denken.

Hoe is de bevalling gegaan? In coronatijden verloopt zoiets wellicht wat anders.

Ik was vooral blij dat ik erbij kon zijn. Als ik wat ziekjes was geweest, had ik het noodgedwongen moeten missen. Wel droeg iedereen in de verloskamer, dus ook Kaya en ik, een mondmasker uit voorzorg. Kaya werd ook net voor de bevalling op het coronavirus getest, maar die test was gelukkig negatief. Nadien zijn we nog drie dagen in het ziekenhuis gebleven, verplicht in onze kamer. We waren blij toen we naar huis konden.

In normale omstandigheden komen familie en vrienden op bezoek om de baby te bewonderen.

Dat gebeurt nu allemaal via FaceTime, de batterij van mijn gsm draait overuren (lacht). Maar ook dat heeft zijn voordelen. Zo konden we die eerste dagen wat extra uitrusten, want we waren heel moe. Natuurlijk vinden onze ouders het spijtig dat ze hun kleinzoon nog niet in levenden lijve hebben gezien, maar het belangrijkste is dat Ralph gezond is. En de naam vinden ze heel mooi!

Babyrapport

Ralph Delannoit

12 april 2020

3,530 kg

51 cm