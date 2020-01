Zanger Dean onthult het geslacht van zijn kindje CD

12 januari 2020

11u48 0 Showbizz Dean Delannoit (30) heeft het geslacht van zijn baby bekendgemaakt op Facebook. De zanger en zijn vriendin Kaya worden half april de trotse ouders van een zoon. En daar is het koppel natuurlijk superblij mee.

In oktober, toen het nieuws bekend raakte, vertelde Dean nog dat de zwangerschap naar wens verloopt. “Ons kindje ligt goed in de buik en het is gezond. Toen we voor het eerst bij de gynaecoloog waren en ik de hartslag hoorde en het zag bewegen op de monitor, moest ik mezelf echt bedwingen om niet te wenen. Ook Kaya stelt het heel goed. Ze heeft weinig last van misselijkheid. Enkel haar hormonen durven weleens de bovenhand te nemen (lacht). Maar ze klaagt niet. Ik leg haar dan ook serieus in de watten: ik smeer haar buik in met een crème en kook voor haar.”

Dean heeft zijn kinderwens nooit onder stoelen of banken gestoken. Zeker nu hij een dertiger is. “Mijn neef en zus, die allebei jonger zijn dan ik, hebben al kinderen. Net als bijna al mijn vrienden. Het begon dus serieus te kriebelen om papa te worden. Kaya en ik zijn nu bijna twee jaar een koppel, maar ik wist al snel dat zij de moeder van mijn kinderen zou worden.” Het koppel is ondertussen ook al bezig met de kinderkamer en die zal geïnspireerd zijn door de jaren 60. Met oranje behangpapier en leuke vintage meubels.