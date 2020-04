Zanger Dean is papa geworden van zoontje Ralph CD

12 april 2020

16u47 1 Showbizz Heugelijk nieuws ten huize Dean Delannoit (31). De zanger en zijn vriendin Kaya (29) zijn de trotse ouders geworden van een zoon, Ralph. Dat maakte de zanger bekend op zijn sociale media. Voor het koppel is het hun eerste kindje.

“Hopla, we zijn met zijn drieën.” Met die woorden kondigde Dean aan dat hij papa is geworden. De zanger postte daarbij ook een foto van zichzelf en zijn vriendin Kaya in het ziekenhuis. Door de wereldwijde uitbraak van coronavirus moet Dean een mondmasker dragen om te vermijden dat de baby besmet zou raken, maar dat kan de pret duidelijk niet bederven. Het koppel straalt van geluk.

Hun zoontje kreeg de naam ‘Ralph’ en die naamkeuze was toch moeilijker dan gedacht. “We waren overtuigd van een bepaalde naam, maar toen doopte één van onze haar baby net zo”, klonk het enkele maanden geleden in Story. “Onze volgende keuze was Elvis. En dat hebben we ook meegedeeld aan de toekomstige grootouders, maar die waren niet zo enthousiast. ‘Hij zal ermee gepest worden’, en ‘Zo komt hij niet binnen’, kregen we te horen (lacht). Dus om de vrede te hebben we iets anders gekozen waarmee we heel blij zijn. Niet te speciaal, maar ook niet te doorsnee.”

Dean heeft zijn kinderwens nooit onder stoelen of banken gestoken. En zeker nu hij een dertiger is voelde hij zich helemaal klaar voor het vaderschap. “Babyboeken lees ik niet”, vertelde de zanger in datzelfde interview. “Kaya leest wel veel van die boeken, en maakt samenvattingen voor mij. Zo onthoud ik dat ook beter. En ik krijg veel tips van andere mensen. Over wat je zeker moet hebben en doen als papa. Zoals je kind inschrijven na de geboorte. Liefst met de juiste naam (lacht). Het moeilijkst aan het ouderschap lijkt me om in te schatten wat er aan de hand is als die kleine blijft wenen. Maar blijkbaar hebben moeders daar een soort van instinct voor. Dat komt dus allemaal wel goed.”