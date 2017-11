Zanger David Cassidy (67) overleden KV

04u07

Bron: ANP, AD.nl 0 AP Acteur-zanger David Cassidy overleed op 67-jarige leeftijd. Showbizz David Cassidy (67) is dinsdag overleden, zo heeft zijn agent bekendgemaakt. Cassidy lag al enkele dagen in kritieke toestand in een ziekenhuis in Fort Lauderdale. Het 67-jarige voormalig tieneridool werd vorige week opgenomen en zijn toestand verslechterde daarna snel. Hij leed al enige tijd aan dementie.

Cassidy werd vorige week woensdag met spoed naar een ziekenhuis in Florida vervoerd nadat zijn nieren en lever plotseling uitvielen. De familie van Cassidy verzamelde zich de afgelopen dagen in het ziekenhuis.

De acteur brak in de jaren '70 door als tieneridool met zijn rol als Keith in 'The Partridge Family', een sitcom over een muzikaal gezin.

Cassidy had al langer problemen met zijn gezondheid. In februari kreeg hij de diagnose dementie. Hij besloot daarna te stoppen met toeren om zich te focussen op zijn 'gezondheid en geluk'. "Ik wil focussen op wat ik ben, wie ik ben en wie ik ben geweest, zonder afleidingen. Ik wil liefhebben. Ik wil van het leven genieten," zei hij toen.