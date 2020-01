Exclusief voor abonnees Zanger Danzel met zorgen het nieuwe jaar in: “Wat is succes waard als je dochter zo ziek is” Redactie

08 januari 2020

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Het waren woelige feestdagen voor Johan Waem (43), beter bekend als Danzel. December is een absolute topmaand qua optredens voor de zanger van ‘Pump It Up’, maar het succes werd dit jaar overschaduwd door de gezondheidsproblemen van jongste dochter Zenna (13), die een auto-immuunziekte heeft. “Op tweede kerstdag moest ze zelfs worden opgenomen”, zucht de zanger in Dag Allemaal.

Het is op een zeldzaam vrij moment dat we Danzel treffen. Want is de zanger niet aan de slag in zijn loungebar A Peu Près in Beveren, geflankeerd door vrouw Kathleen (50) en oudste dochter Keela (20), dan zit hij alweer op een vliegtuig richting Rusland of Polen voor het zoveelste optreden. Maar die drukke agenda werkt Danzel momenteel niet altijd met de glimlach af. “Afgelopen maand lag Zenna twee keer in het ziekenhuis”, zegt hij. “Ik probeerde zoveel mogelijk bij haar te zijn, maar december is mijn allerdrukste periode in Rusland.”

