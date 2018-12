Zanger Daan en zijn vriendin Michelle verwachten een kerstkindje: “Hier durfde ik niet meer van dromen” Wim Nijsten

04 december 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz “Deze keer neem ik meer tijd om te genieten”, zegt een glunderende Daan. De zanger heeft geweldig nieuws: hij en z’n vriendin Michelle (34) verwachten tegen kerst een kind. Voor haar het eerste. Voor hem het derde, van evenveel vrouwen. .” Nog eens papa worden... Daar durfde ik niet meer van te dromen’

Het valt direct op wanneer Daan ons binnenlaat in de hal van zijn prachtige 18de-eeuwse vierkantshoeve: de roze ballonnen met daarop in grote, gouden letters ‘Baby Girl’. De restanten van een verrassingsfeestje om Michelles zwangerschap te vieren, zo blijkt. De baby, een meisje, is uitgeteld voor 24 december. “Een kerstkindje dus”, zegt Daan, “al mag ze van mij een paar dagen vroeger komen, zodat we onbekommerd aan de feesttafel kunnen aanschuiven.”

Ruim twee jaar zijn ze intussen samen, de rocker en zijn vijftien jaar jongere vriendin. “Twee jaar geleden in de zomer hebben wij elkaar leren kennen op een feest van gemeenschappelijke vrienden, in een kasteel met een mooie vijver”, zegt Michelle, die in het dagelijks leven ­interieurarchitecte is. “Op die vijver lag een roeibootje. Het was al wat licht aan het worden. Ik ben in die boot gaan staan en heb geroepen: ‘Wie wil er mee bootje varen?’”

De eerste die afkwam, was Daan?

Daan: Vijf minuten later waren we al aan het zwemmen. Maar die vijver was nogal vuil, veel modder en zo, en dus moesten we daarna in bad. En dat was een goede manier om elkaar te leren kennen. (lachje)

Je hebt nogal een reputatie als het op vrouwen aankomt.

Michelle: (gespeeld) Is dat zo?

Daan: Schat, ik moet je iets vertellen. Je bent niet de eerste vrouw in mijn leven... (schatert)

Michelle: Ah, vandaar die kinderen! (Daan heeft al een zoon van 19 en een dochter van 11, nvdr) Ach ja, Daans reputatie... Mijn vriendinnen stonden aanvankelijk best wel sceptisch tegenover mijn relatie. Maar ze kennen mij ook als een vrolijke spring-in’t-veld, dus zo verbaasd waren ze nu ook niet.

En nu staan jullie te popelen om jullie eerste kind te verwelkomen.

Daan: Michelle en ik hebben het vrij snel over kinderen gehad. Ik zag dat meteen zitten. Kinderen krijgen is toch wel het fijnste wat ik in m’n leven al heb meegemaakt. Ik durfde daar op mijn leeftijd niet meer van te dromen. Tot ik Michelle tegenkwam.

Hoe verloopt de zwangerschap?

Michelle: Ik mag niet klagen. Ik ben nauwelijks misselijk geweest. Een beetje moe in het begin, meer niet. Ik laat me dan ook soigneren, hé. (knipoogt naar Daan) Hij laat elke avond mijn bad vollopen.

Voelt het anders om papa te worden op je 49ste, Daan?

Daan: Als ik terugkijk, vraag ik mij soms af hoe ik dat destijds heb gedaan. Toen was het pure chaos. Ik werkte door tot op het eind, en daags na de geboorte van mijn kinderen ging ik opnieuw optreden. Nu neem ik meer tijd om te genieten. Tussen december en februari zal je mij echt nergens zien optreden.

Weten jouw zoon en dochter ook geen blijf met hun geluk?

Daan: George is 19, en die is net nog eens grote broer geworden. Langs zijn moeders kant, uiteraard. Hij heeft dus iets van ‘doe maar’. Mijn elfjarige dochter, die ook Michelle heet - grappig, eigenlijk - moest wel eventjes aan het idee wennen. Ze vreesde voor haar plaats als mijn kleine meisje. Maar daar moet ze geen schrik voor hebben. Nu kijkt ze er echt heel erg naar uit.

Dit wordt jouw derde kind bij drie verschillende moeders. Welk ­gevoel heb jij daarbij?

Daan: Ach, de twee vorige keren zat ik in volle rock-’n-rollcarrière. Da’s niet zo gezinsvriendelijk. Gelukkig is het nu allemaal wat rustiger.

Michelle: Als ik zie hoe Daan met zijn dochter omgaat, ben ik er gerust in. Hij is een goede vader. Zijn kinderen komen altijd op de eerste plaats.

Jullie zijn allebei heel creatief. ­Misschien kunnen jullie in de ­toekomst wel iets samen doen?

Michelle: Dat kindje maken was best al een hechte samenwerking, hoor. (hilariteit)