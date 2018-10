Zanger Adamo is eigenlijk geen Belg, maar gaat daar nu verandering in brengen DBJ

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is zanger Salvatore Adamo (74) geen Belg, in Italië is de dubbele nationaliteit immers verboden. De zanger zegt daar nu verandering in te zullen brengen.

Adamo verkocht in zijn carrière meer dan 100 miljoen platen en is de daarmee de best verkopende Belgische artiest aller tijden. Ten minste, dat denken de meesten want eigenlijk is Adamo geen Belg. Omdat in Italië de dubbele nationaliteit verboden is, werd de ‘Tombe la neige’-zanger nooit Belg.

“Begin 2019 zou daar verandering in komen”, zegt Adamo nu in Het Nieuwsblad. “Zodra het mogelijk is zal ik ook de Belgische nationaliteit aanvragen. Daarmee wil ik mijn dankbaarheid tonen tegenover het land dat me heeft opgevangen.” In 1964 was Adamo, op The Beatles na, de bestverkopende artiest ter wereld.