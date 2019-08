Zalig verliefd ‘Familie’-koppel Bab Buelens en Vincent Banic deelt vakantiekiekjes HL

Nu Bab Buelens op haar social media heeft toegegeven dat zij en haar 'Familie'-collega Vincent Banic wel degelijk een koppel zijn, staat niets hen nog in de weg om daar volop mee uit te pakken.

De twee brachten al eerder samen hun vakantie door in Kroatië, waar de familie van Vincent nog steeds woont. Maar daar verschenen nooit foto’s van op hun Instagram, omdat ze hun relatie geheim wilden houden. Nu dus wel. De twee genieten in Dalmatië, in het zuidwesten van Kroatië, van de zon, zee en elkaar. En als Bab een foto post, dan is Vincent een van de eersten om te reageren met massa’s hartjes en commentaren als ‘Zo’n mooi meisje!’. Ja, de liefde kan mooi zijn. En tijdens de zomervakantie meestal nog mooier.