Zal ons koningspaar indruk maken in Congo? “Deze missie lukt alleen als hij met gewone Congolezen praat”

Koning Filip gaat op bezoek in Congo en dat gaat voor de lokale bevolking niet onopgemerkt voorbij. In de mijnstad Lubumbashi is de weg die hij zal volgen nieuw geasfalteerd, zodat er getoond kan worden dat het goed gaat onder president Félix Tshisekedi. Of dat het verhaal is dat de jonge mijndelvers aan koning Filip zullen vertellen tijdens hun geplande ontmoeting met hem, is nog maar de vraag. In achtereenvolgens Kinshasa, Lubumbashi en Bukavu zullen de koning en premier De Croo er niet omheen kunnen dat de Congolese bevolking nog altijd gebukt gaat onder armoede, corruptie en geweld.