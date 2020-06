Zach en Simone waren na ‘Temptation Island’ nog drie maanden een koppel: “Ernstig auto-ongeluk bracht ons dichter bij elkaar” BDB

Bron: RTL Boulevard 0 Showbizz Hoewel Zach na amper één week op ‘Temptation Island’ al het bed indook met verleidster Romee, heeft z'n vriendin Simone hem toch nog een tweede kans gegeven. Dat vertelt de Nederlander in een interview met RTL Boulevard. “Het ging zelfs even beter dan ooit tussen ons.”

Nochtans was de sfeer tussen de koppel na het finale kampvuur en de hereniging beneden het vriespunt. “We hebben tijdens de hele rit naar het hotel geen woord tegen elkaar gezegd. Het was een soort crematietocht”, vertelt Zach. “Ook na het programma hebben we vijf weken geen contact gehad. Toen we het vliegtuig uitstapten, had ze me eigenlijk op straat gegooid. Ik heb toen een tijdje bij vrienden geslapen. En ja, ik heb ook nog met Romee afgesproken in die periode.”

Hoewel de kloof diep leek, sprong de vonk begin dit jaar toch weer over. “Ik ben op 2 januari voor het eerst weer met Simone gaan lunchen. Toen ik haar zag, smolt ik meteen. Zij voelde hetzelfde, dus besloten we onze relatie een nieuwe kans te geven.”

Traumatische ervaring

De daaropvolgende maanden waren best turbulent voor de twee. “Een ernstig auto-ongeluk heeft ons bijna het leven gekost”, vervolgt Zach. “Maar het heeft ons ook dichter bij elkaar gebracht omdat we samen een traumatische ervaring hadden gedeeld. Het ging eigenlijk zelfs beter dan voorheen.”

Toen de uitzendingen van ‘Temptation Island’ op tv kwamen, ging het echter weer fout. “Na een relatie van drie maanden zijn we opnieuw uit elkaar gegaan en dat komt vooral door m’n gedrag in het programma. Mijn vrienden zijn daar best blij om, want ik was obsessed door haar.” Intussen lijkt de breuk wel definitief, want de twee hebben op dit moment volgens Zach nog amper contact. Hij heeft op dit moment dan ook een nieuwe vriendin.

