Zaak van overval op Gordon komt niet voor de rechter

Eind september werd Gordon ‘s nachts in zijn appartement in Amsterdam-Zuid overvallen waarbij zijn pinpas, creditcards en sieraden zijn meegenomen. De nu 24-jarige verdachte werd kort daarna aangehouden en zat tot half januari 2021 in voorarrest op verdenking van diefstal met geweld.

Advocaat Jeroen Gunning verwijst naar een persverklaring van Gordon, waarin de presentator meldt dat hij geen strafzaak meer wenst: “In september 2020 heb ik aangifte gedaan van een strafbaar feit dat veel indruk op mij heeft gemaakt. Maar inmiddels woon ik in Dubai, waar ik mij veilig voel en verder wil gaan met mijn leven. Mijn wens is om deze zaak achter mij te laten. Ik wil er niet meer mee worden geconfronteerd of in een strafzaak worden betrokken.”

“Na overleg tussen mijn advocaat, de officier van justitie en de advocaat van de verdachte is er daarom - op mijn uitdrukkelijke verzoek - uiteindelijk voor gekozen de zaak niet voor de rechter te laten komen. In het belang van mijn privacy en de privacy van andere betrokkenen zal ik noch mijn advocaat verdere mededelingen doen over deze zaak.”

Het OM doet geen mededelingen over de inhoud van de mediation.

