Zaak tegen prins Andrew midden september eerste keer voor de rechtbank

RoyaltyVirginia Roberts Giuffre (38), een vermeend slachtoffer van Jeffrey Epstein, heeft afgelopen maandag een rechtszaak aangespannen tegen de Britse prins Andrew (61). Ondertussen weten we ook wanneer de zaak een eerste keer voor de rechtbank verschijnt. Op 13 september wordt er namelijk bekendgemaakt of de zaak verworpen wordt of niet.

Volgens The New York Post verschijnt de zaak op maandag 13 september voor de rechtbank. Dan moet er bepaald worden of de zaak al dan niet verworpen wordt. Als prins Andrew tegen dan nog niet gereageerd heeft, moet men ook nog bepalen of ze de Britse prins al dan niet gaan dagvaarden. Voorlopig is het wel nog onduidelijk of Virginia en Andrew zelf te horen zullen zijn tijdens de hoorzitting; Volgens The New York Post gaat deze namelijk telefonisch door via Zoom.

Crisisoverleg met de Queen

Op het feit dat Virginia Roberts Giuffre nu officieel een rechtszaak tegen hem heeft aangespannen, heeft prins Andrew nog niet gereageerd. De afgelopen jaren heeft hij alle beschuldigingen aan zijn adres wel in alle talen ontkend. Volgens Giuffre heeft de Britse prins haar minstens drie keer misbruikt. Het misbruik zou plaatsgevonden hebben in Epsteins huis in New York en op andere plekken toen ze jonger was dan 18 jaar. Prins Andrew zelf blijft beweren dat hij Giuffre nog nooit ontmoet heeft. In het verleden is er van de twee ook al eens een foto opgedoken, maar die is volgens prins Andrew gefabriceerd. Experten zijn echter overtuigd van het tegendeel.

Bij het Britse koningshuis zijn ze ondertussen in alle staten. Nadat het nieuws over de officiële aanklacht bekend raakte, reed Andrew naar Balmoral, het vakantieverblijf van de Queen in Schotland, voor z’n jaarlijkse verlof. Naar verluidt werd hij daar meteen op het matje geroepen. De prins arriveerde er dinsdagavond in het gezelschap van z’n ex-vrouw Sarah Ferguson (61). Ondertussen is ook kroonprins Charles in Balmoral gearriveerd voor crisisoverleg met Andrew en de Queen. Hij liet eerder al optekenen dat hij geen toekomst meer ziet voor Andrew binnen de monarchie.

