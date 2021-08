Zaak rond mishandeling van huishoudster Britney Spears doorgespeeld aan openbare aanklagers

Muziek De Grote Concertka­len­der: op deze plekken kan je eindeloos feesten in dit ‘najaar van de vrijheid’

13:00 Shaken, headbangen,pogoën, stagediven en volle bak meebrullen... Het kan allemaal weer! En of je nu tuk bent op Bach, death metal of Dimitri Vegas & Like Mike, het najaar bedient je op je wenken. Want na een kwakkelzomer met veel te veel regen en coronazorgen, maakt deze swingende nazomer alles goed. Tijd dus om je, voor het eerst in twee jaar, écht te smijten. Opties zijn er bij de vleet en in alle smaken en geuren. Neem dus je agenda en noteer, want deze post-corona ambiance wil je niet missen.