Yvonne Coldeweijer deelt telefoongesprek met Jaimie Vaes na gewelddadig incident met Lil Kleine: “Met hoofd tussen deur”

SHOWBIZZHet is inmiddels al bijna een jaar geleden dat de beruchte video van Lil Kleine (28) en Jaimie Vaes (33) naar buiten kwam. Op de beelden in kwestie zou te zien zijn hoe de Nederlandse rapper zijn ex-vriendin bij haar haren uit een auto trekt om vervolgens ook nog eens haar hoofd tussen de autodeur te klemmen. Maar over dat laatste is nog steeds geen zekerheid. Zo heeft Jaimie in haar laatste verklaring toegegeven dat ze niet met haar hoofd tussen de autodeur heeft gezeten, waardoor Lil Kleine niet langer vervolgd wordt voor zware mishandeling. Maar volgens Yvonne Coldeweijer stemt dat niet overeen met wat Jaimie haar vertelde. Daarom deelt ze op haar beurt het telefoongesprek dat ze had met Jaimie Vaes net na het incident met Lil Kleine. “In de geluidsopname kun je horen dat er bewust aan mij is verklaard dat haar hoofd tussen de deur heeft gezeten.”

Uit een officiële verklaring van Vaes, die ook toegevoegd is aan het dossier van de zaak, blijkt dat Jaimie toegegeven heeft dat ze de beelden in kwestie zelf gelekt heeft. De ex van Lil Kleine zou ook verklaard hebben dat haar hoofd uiteindelijk niet klem heeft gezeten tussen de autodeur. Dat zou “de media ervan gemaakt hebben”, klonk het eerder in ‘De Telegraaf’. Door die verklaring zou Lil Kleine niet langer worden verdacht van een poging tot zware mishandeling. “Het gaat nu om gewone mishandeling”, stelt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie. De rapper wordt dus nog steeds vervolgd.

Maar omdat er in twijfel wordt getrokken of Jaimie nu wel of niet met haar hoofd tussen de autodeur werd geklemd, besloot Yvonne Coldeweijer om het gesprek dat zij had met Vaes, toen ze beelden met haar deelde, openbaar te maken. In dat gesprek is te horen dat Vaes de roddelkoningin om hulp vraagt. Ze wil de beelden van het incident zo snel mogelijk geplaatst hebben. “Ik heb de man zoveel kansen gegeven maar hij wil het maar niet leren. Ik heb gezegd: ‘Nog één keer aanraken en dan is het klaar.’ Hij kan overal mee wegkomen, maar het is gewoon klaar.”

Coldeweijer vraagt in het gesprek tot twee keer toe of de realityster het zeker weet. “Als ik dit nu niet doe, dan kom ik er echt nooit vanaf. Het ergste is nog: het wordt alleen maar erger”, reageert Vaes. “Hij heeft een heel album gemaakt Ibiza stories, maar alles over mijn rug. Ik ben op, ik ben klaar. Normaal had ik dit nooit gedaan. Hij pakt alles van me af. Ik moet het huis nu uit.”

KIJK. Camerabeelden tonen incident Lil Kleine en Jaimie Vaes.

Hoofd tussen autodeur

Als Coldeweijer vraagt of Vaes tussen de deur zit, mengt Willem Glas, een vriend van haar, zich in het gesprek. “Ja, met haar hoofd”, zegt hij. “Hij loopt weg, doet de deur op slot”, vervolgt Vaes. Ze geeft in haar eigen termen aan dat ze vervolgens uit de auto is gezet. Of ze aangifte gaat doen, weet ze dan nog niet. Coldeweijer geeft haar nog mee dat ‘iedereen zich ermee gaat bemoeien als het online komt’. Maar volgens Vaes is er geen weg meer terug.

(Lees verder onder het transcript.)

Transcript van het gesprek tussen Jaimie Vaes en Yvonne Coldeweier : Jaimie: Hey! Dit is een beetje heftig, maar ik heb een vraagje voor jou. Ik heb een filmpje en ik zou heel graag willen dat jij dat online gooit. Het is best wel een heftig filmpje. Maar ik moet het doen want anders kom ik nooit uit deze ellendige situatie. Maar het liefst dan wel gewoon heel snel. En dan hoop ik wel dat je nooit zegt dat het van mij komt. Yvonne: Wat is het voor filmpje? Jaimie: Het is een filmpje waarin te zien is hoe agressief hij naar mij toe doet. Dat is heel duidelijk. En ik heb de man zoveel kansen gegeven. Maar hij wil er maar niet uit leren. En ik heb gezegd: ‘Nog één keer aanraken en dan is het klaar.’ En hij kan overal mee wegkomen dus nu is het gewoon klaar. Yvonne: Heeft hij gezien dat jij dit hebt gefilmd? Jaimie: Nee, want het zijn de camerabeelden van ons huis voor de deur. Het zijn dus onze eigen camera’s ook. Yvonne: Heftig... En wat heeft hij je aangedaan? Jaimie: Ik zal het al even naar je doorsturen. Yvonne: Ja, ik zal even kijken dan. Weet je het zeker? Jaimie: Ja, schat. Ik heb er vijf keer over gedaan en op een gegeven moment is het klaar. En hij moet ook eens gaan betalen voor al die ellende. Yvonne: Weet je het zeker? Want je hebt zo vaak zo’n moment. Jaimie: Schat, weet je. Als ik dit nu niet doe, dan kom ik er ook nooit echt vanaf. En het ergste is nog dat het gewoon altijd maar erger wordt. Yvonne: Je hebt het gevoel dat het telkens erger wordt? Jaimie: Het stukje respect dat is natuurlijk wel weg. Hij heeft een heel album gemaakt Ibiza stories, maar alles over mijn rug. Ik ben op, ik ben klaar. Normaal had ik dit nooit gedaan. Hij pakt alles van me af. Ik moet het huis nu uit. Yvonne: Wacht ik ga even kijken... Nou! Zit jij nou tussen de deur? Jaimie: Ja. Willem: Ja, met haar hoofd. Yvonne: What the fuck. Wat een gek! Waar is het kind? Willem: Binnen. Yvonne: In de auto? Jaimie: Nee, gewoon thuis... Willem: Voor de deur van je eigen huis... Jaimie: Ja schat, het moet zo zijn. Met zijn eigen geplaatste camera’s. Yvonne: Hij loopt nu weg. Is dat het einde? Jaimie: Nee, hij loopt weg en dan doet hij de auto op slot. En op dat moment kan ik dus niet uit de auto. En dan komt die terug en dan rijden we weg. En vervolgens heeft hij me ergens op straat eruit gekankerd. Yvonne: Was het gewoon zonder reden weer? Jaimie: Nee gewoon alleen maar ruzie maken. (...). Na Ibiza heeft hij eigenlijk niet echt fysiek iets gedaan. Yvonne: Heel heftig. Wil je aangifte doen hiervan? Jaimie: Dat weet ik niet. Yvonne: Maar iedereen gaat zich wel bemoeien als ik dit post. Jaimie: Ja, prima. Doe maar. Ik ben net weer het huis uitgezet. Alweer. Na een fucking weekend in (...) gelegen te hebben. Nee joh, het is klaar. Yvonne: Ik weet niet of het juridisch helemaal zuiver is dat ik dit post. Maar ik doe het gewoon. Jaimie: Ja, alsjeblieft. En echt schat, meteen. Het liefst nu. Yvonne: Oke, sterkte. Doei.

Lil Kleine, die eigenlijk Jorik Scholten heet, werd vorig jaar februari aangehouden nadat de beelden naar buiten waren gekomen. Uit de verklaring van de realityster zou dus echter blijken dat haar hoofd níét tussen de deur van de auto was geklemd. Dat verhaal zou een eigen leven zijn gaan leiden, maar komt dus uit het telefoongesprek dat ze zelf voerde. Vlak na het incident in februari brak Vaes met Scholten.

Verklaring van Jaimie Vaes

Advocaat Kim Beumer van Jaimie Vaes zei eerder vandaag al tegen deze site dat “er door Jaimie helemaal niets is afgezwakt.” “Dit is een overweging die het Openbaar Ministerie moet maken. Jaimie heeft één verklaring afgegeven en aangifte gedaan. Maar als het OM na die aangifte nu besluit dat de aanklacht afgezwakt moet worden, dan is dat aan hen. Wij zijn daar trouwens best verontwaardigd over. De beelden spreken voor zich.”

Eerder meldde het OM dat de rapper wordt verdacht van poging tot zware mishandeling en/of mishandeling. Het OM doet momenteel nog onderzoek naar het incident. Lil Kleine kan nog steeds voor de rechter worden gesleept. Onlangs stonden beide voormalige geliefden tweemaal voor de rechter: één keer over de verdeling van een aantal dure spullen en één keer over een omgangsregeling die Lil Kleine eist voor hun zoontje Lío (3). Over hun zoontje hebben beiden inmiddels afspraken gemaakt.

LEES OOK: