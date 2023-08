Yvonne Coldeweijer, de omstreden ‘roddelkoningin’ van Nederland: “Wie heeft bedacht dat we alleen maar lief voor elkaar moeten zijn?”

BV Topmodel en ‘She Good Figh­ter’-actrice Sofie Winters is nu poetsvrouw: “Er zullen mensen lachen, maar ik ben fier”

Het blijft één van de meest iconische scènes uit de Belgische filmgeschiedenis: Dagmar Liekens en Sofie Winters (47) die een passionele kus delen in ‘She Good Fighter’. Onlangs blikte Dagmar Liekens in onze krant terug op de film, maar hoe gaat het nog met Sofie? In dit exclusieve interview vertelt ze over de befaamde seksscène, de opvallende carrièrewendingen na haar modellenwerk en over hoe zij de eerste frontvrouw van Milk Inc. was. “Ik heb magnifieke relaties gehad, maar ik val op de verkeerde mannen.”