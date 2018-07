Yves Segers gaat trouwen: "Ik had zijn aanzoek niet zó snel verwacht" Jean D'hont

17 juli 2018

06u00

Bron: Dag Allemaal 0 Showbizz Yves Segers (46) is verloofd. Zijn vriend Tom Bruggeman heeft hem op romantische wijze ten huwelijk gevraagd. "Natuurlijk heb ik ja gezegd!", vertelt hij in Dag Allemaal.

De huwelijksklokken luiden voor Yves Segers. "Mijn vriend Tom heeft de ultieme vraag gesteld", zegt de charmezanger. "Ik kreeg al een tijdje hints dat hij graag wilde trouwen en dan zei ik dat ik erover wilde nadenken, maar dat ik zelf geen aanzoek zou doen. Maar ik wist dus wel dat het er zat aan te komen."

Rode rozen

De vraag kwam evenwel sneller dan verwacht. "Tom maakte me wijs dat we een etentje hadden gewonnen", blikt Yves glimlachend terug. "Ik zat nietsvermoedend te genieten toen een kelner een boeket rode rozen in een champagnekoeler naar onze tafel bracht met als opschrift: ‘Wil je met me trouwen?’ Ik moest geen twee keer nadenken en zei volmondig ja. We huwen op 19 april 2019."

Drukke zomer

Yves was eerder al eens getrouwd, met Pieter. Maar dat huwelijk hield maar twee jaar stand. Daarna was hij even samen met Joeri, een travestie-artiest. Twee zomers geleden liet Yves zich dan voor het eerst opmerken met Tom. Sindsdien zijn de twee onafscheidelijk. Ook professioneel zit alles mee. "Omdat ik niet op Radio 2 word gedraaid, denken velen dat ik van het toneel ben verdwenen", zegt Yves. "Maar ik heb deze zomer zo’n vijftig optredens."