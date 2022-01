Yulia uit ‘Dance Dreams’ en neef Laurins Dursin leven voor de dans: “Julie Vermeire is écht geïnteresseerd in onze wereld”

ShowbizzZe danst al zolang ze het zich kan herinneren, en mag de ene na de andere titel op haar naam schrijven. Yulia Dursin is amper 17, maar weet nu al wat ze met haar leven aan wil. Neef Laurins - de vriend van Julie Vermeire - is trots. “Ik ben superfier op Yulia, en steun haar in alles”, klinkt het.

Yulia kan het zelf maar moeilijk bevatten, maar sinds kort is ze een televisiegezicht. Dankzij ‘Dance Dreams’, dat zeven jonge dansers volgt op hun parcours naar de top. Yulia is Belgisch kampioene discodansen, en haalde de vijfde plaats op het wereldkampioenschap. “Toen de productie hier langs kwam, vonden ze het een boeiend verhaal dat werkelijk iedereen in onze familie danst”, zegt Yulia. “Mijn mami en papi zijn indertijd ‘Danscenter Dursin’ gestart, hier in Kortrijk. Ze zijn van nul begonnen, maar wisten wel iets op te bouwen én gaven zo ook hun liefde voor het vak door.”

Wanneer ontdekte je die passie voor dans?

Yulia: Mijn mama gaf indertijd lessen kinderdans, ik deed als klein meisje mee, en zo is het begonnen.

Laurins: Als kind zaten wij hier met de blokken te spelen terwijl er danslessen werden gegeven. Als je zo opgroeit, is het haast onvermijdelijk dat je interesse krijgt in dat hele dansgebeuren. Ik heb in de dansschool als tienjarige regelmatig de stoelen aan de kant geschoven, om een optreden te geven. Mijn familie noemde me altijd ‘Mister Showman’. (lacht)

Yulia: Dat heb ik dan weer nooit gedaan. Ik ben van nature eerder ingetogen. Maar als ik begin te dansen, komen mijn emoties wel naar boven. Dan ben ik plots de extraverte Yulia, en wil ik dat ik in het middelpunt van de belangstelling sta. Maar zo moet het ook: anders kan je geen wedstrijden winnen.

Je zoekt de spotlights niet meteen op, zeg je. Verrassend dat je dan meedoet in een programma zoals ‘Dance Dreams’.

Yulia: Aanvankelijk was dat serieus wennen. Bij alles wat ik deed of zei, moest ik er rekening mee houden dat er een camera in mijn gezicht kon worden geduwd. Maar na een paar draaidagen was ik dat vergeten. Nu vind ik het vooral leuk om de afleveringen te bekijken. Of ik ook tips & tricks aan Laurins gevraagd heb? Dat niet. Het moment waarop de ploeg effectief begon te draaien, overviel me dat een beetje. (lacht)

Laurins: Jouw mama heeft op voorhand wel naar mij gebeld, met de vraag of het wel een goed idee was om hieraan mee te werken. Ik vond van wel, en had ook beloofd dat ik iedere keer in de buurt zou zijn.

Volledig scherm Yulia en haar mama Sofie, samen met Laurins. © Kristof Ghyselinck

Yulia: Niet van gemerkt, neefje. (lacht)

Laurins: Ik startte toen net met ‘De Redders’, en die opnameperiode was ontzettend intens. Doorheen de week verbleven we met onze hele ploeg aan zee. Dat was handiger, omdat we van ‘s ochtends tot ‘s avonds opnamen. Ik heb wel vaak gevraagd hoe Yulia de opnames beleefde. En ik moet zeggen: hoe ik haar op tv zie, zo is ze ook echt. Dat heeft Yulia gemeen met mijn vriendin, Julie (Vermeire, red.). Het zijn beide spontane dames die zich niet anders voordoen omdat ze toevallig op televisie komen. Dat siert hen.

Yulia: Ik denk niet dat ik op tv zou komen, moest dit programma niet over dansen gaan. Nu was ik in mijn element, en kon ik écht tonen wie ik ben en waar ik voor sta.

Jullie zijn beiden opgegroeid in de dansschool. Dan vermoed ik dat jullie dezelfde waarden delen, en vaak samen dansen?

Laurins: Dezelfde waarden: dat wel. Maar we hebben een heel andere dansstijl. Ik doe aan popping (een dansstijl die wordt gekenmerkt door het plotseling aanspannen en ontspannen van de spieren op het ritme van de muziek, red.) en hiphop. Yulia doet modern, jazz, ballet, disco en latin. Dat zijn twee werelden die niet echt samenvallen. Dat gezegd zijnde: we steunen mekaar enorm, en zijn steeds fier op elkaars prestaties.

Yulia: In onze vrije tijd dansen we wel samen. En als we met de familie op vakantie gaan, trekken we met z’n allen naar de disco. Daar ontstaat steevast een heuse dance battle. (lacht) Maar wat Laurins zegt over onze stijlen, klopt inderdaad: professioneel gezien liggen ze te ver uit elkaar.

Laurins: Wie weet komt daar binnenkort wel verandering in. Sinds kort verdiep ik me in latin, en daar liggen mogelijkheden.

‘t Is wel duidelijk dat jullie beiden de dansmicrobe te pakken hebben. Yulia: vertaalt zich dat bij jou ook in een voltijdse dansopleiding, zoals bij jouw ‘Dance Dreams’-collega Lee bijvoorbeeld?

Yulia: Ik zit in het ASO, en volg de richting wetenschappen-wiskunde. Mijn dansopleiding krijg ik volledig hier, in de dansschool. Ik denk dat ik het nergens beter zou kunnen leren. Iedereen die hier lesgeeft, is werkelijk bezeten van zijn of haar dansstijl. Dat tilt mij als danseres naar een hoger niveau.

Hoeveel uur dans jij gemiddeld per week?

Yulia: Gemakkelijk zo’n dertig uur per week. Best pittig, want ik heb uiteraard ook huiswerk. Wanneer ik thuiskom na school, maak ik eerst mijn opdrachten en dan pas ga ik naar de dansschool. Tegen tien uur ‘s avonds ben ik opnieuw thuis, en leer ik vaak nog verder. 5/10 op een toets halen? Da’s nog nooit voorgevallen. Ik wil hoge punten hebben, zelfs als dat betekent dat ik tot ‘s nachts moet leren. Sommige mensen zullen dat too much vinden, maar ik heb dat gevoel niet. Ik dans doodgraag, en heb er deze opofferingen voor over. Later zou ik sowieso dansles willen geven. Maar ik zou me daar niet noodzakelijk toe willen beperken. Ik ben ook geboeid door kinesitherapie, en dan meer bepaald voor sporters.

Laurins: Goed dat je deze vraag alleen aan Yulia stelt, want ik haal zo’n indrukwekkende cijfers niet. (lacht) Ik heb sinds kort een eigen marketingbureau, waardoor dansen naar het achterplan verschoven is. Ik maak van ieder vrij moment gebruik om mijn moves te oefenen, maar vroeger was ik daar meer mee bezig.

Een leven zonder dans: is dat een optie?

Yulia: Mensen denken soms dat ik dans omdat ik het aan mijn familie verplicht ben. Zelfs mijn mama heeft soms dat idee. Wanneer ik een minder goede training heb, zegt ze steeds dat het van haar niet zo nodig hoeft. Maar sorry, ik word daar kwaad van. Of mijn ouders daar nu voor of tegen zijn: ik wil dansen, en goed zijn in wat ik doe. Vandaar dat ik soms écht lastig kan worden als iets niet meteen lukt. Om mezelf uit te dagen, heb ik thuis een glazen pot staan met papiertjes in. Op ieder papier staat een oefening. Dan trek ik een papiertje uit de pot, en ga ik aan de slag. Zo kan ik steeds beter worden, zonder dat het saai gaat worden.

Volledig scherm Laurins en Julie op de set van 'De Redders'. © Joel Hoylaerts / Photo News

Zouden jullie een relatie kunnen hebben met iemand die dansen maar niets vindt?

Laurins: Daar hoef ik me het hoofd niet over te breken met Julie. Zij danst graag, en begrijpt hoe belangrijk dat voor mij is.

Yulia: Je merkt dat Julie oprecht geïnteresseerd is in ‘onze’ wereld. Als ze binnenkomt in de dansschool, voert ze geen toneeltje op. Ze wil bijleren, en heeft er geen problemen mee als mensen haar een handtekening of een foto vragen. Ze is ontzettend lief en down-to-earth.

Laurins: Maar goed, nu weten we wel nog steeds niet of Yulia een lief zou willen dat niet danst. (lacht)

Yulia: Ik ben daar niet mee bezig, met een vriendje. Mijn focus ligt op trainen. Maar ik denk dat ik het een afknapper zou vinden als hij niet van dansen houdt, of niet zo mooi kan bewegen.

Laurins: Ik had ooit een relatie met iemand die niet zo goed kon dansen, en dat gaat wel. Het is pas lastig wanneer je partner je passie niet ondersteunt. Zo zei een lief ooit tegen mij dat ik niets zou bereiken als danser. ‘Aanvankelijk probeerde ik dat nog toe te dekken met de mantel der liefde, maar mijn familie zag de bui al hangen. Dan had ik bijvoorbeeld een optreden, maar mijn toenmalige vriendin wilde niet eens kijken naar wat ik deed. Uiteindelijk was die romance rap afgelopen. (lacht)

