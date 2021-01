YouTubers Céline en Michiel onder vuur nadat ze puppy kopen bij broodfokker: “We wisten niet dat we deze praktijken steunden”

In de nieuwste vlog van het duo, die zaterdag online kwam, verrast Michiel Céline met een hond. “Ze wil er heel lang eentje en ze heeft haar oog laten vallen op een schattige chowchow”, laat hij weten. Ze filmen daarbij uitgebreid op de plek waar ze de hond kopen. Het beestje krijgt ook meteen - hoe kon het ook anders - zijn eigen Instagram-pagina.

De video is intussen al meer dan 300.000 keer bekeken en ook GAIA merkte het filmpje op. De dierenrechtenorganisatie achterhaalde dat de puppy gekocht werd bij een bekende broodfokker. “Twee YouTube-’sterren’ vinden er niet beter op dan een puppy te gaan kopen bij een broodfokker en dat integraal te filmen voor hun kanaal”, klinkt het scherp op hun Facebook-pagina. Beste Céline en Michiel, ga anders eens filmen in Oost-Europa waar de fokteven een erbarmelijk leven leiden, dat zou jullie pas sieren. Ongelofelijk...”

De reacties onder die post zijn niet mals. “Stommeriken, jullie houden op deze manier mede de broodfok in stand. Al eens gedacht aan de moederhonden die onder erbarmelijke omstandigheden gehouden worden met als enig doel zoveel mogelijk pups op de wereld zetten tegen zo weinig mogelijke kosten”, laat Tineke bijvoorbeeld weten. Op hun YouTube-kanaal weerklinkt eveneens scherpe kritiek. “Echt jammer dat jullie dierenmishandeling promoten”, is de algemene teneur. Ook An Lemmens (40), die al jarenlang strijdt tegen broodfok, deelde het nieuws op haar Twitter-pagina.

Céline en Michiel beweren op sociale media dat ze niet op de hoogte waren van het feit dat ze de puppy bij een broodfokker kochten. “We hebben een aantal bezorgde reacties gekregen van jullie, over de plaats waar wij Trixie gehaald hebben”, klinkt het op Instagram. “Wij hebben door onwetendheid Trixie daar aangekocht en kregen pas later te horen welke praktijken in zo’n bedrijven plaatsvinden. Het was uiteraard NIET onze intentie om deze praktijken te steunen. Trixie is ondertussen bij de dierenarts geweest en gelukkig is alles in orde. Bedankt iedereen voor de lieve en bezorgde berichten.”

In een nieuwe YouTube-video, waarin ze Trixie ook haar eerste trucjes leren, reageren de twee nog uitgebreider. “Wij wisten totaal niet wat een broodfokker was, tot we al die reacties kregen”, vertelt het koppel. “We zijn meteen beginnen zoeken op internet en intussen weten we dat we een fout gemaakt hebben. Voor alle duidelijkheid: wij staan niet achter de praktijken die daar gebeuren. Mensen die ons kennen, weten dat dit niet opzettelijk was. We hebben ons onvoldoende geïnformeerd. We maken duidelijk ook fouten, net als iedereen.” Om te tonen dat ze het menen, delen de twee ook een lijstje dat toont hoe je een broodfokker kan herkennen.

Volledig scherm Céline en Michiel reageerden op de aankoop op Instagram. © Instagram

Andere YouTubers reageren eveneens op de heisa. Jamilla Baidou, die onlangs ook onder vuur lag voor het kopen van een hond bij broodfokkers, gelooft niet dat Céline en Michiel niets wisten van de omstandigheden waarin hun huisdier is opgegroeid. “Ik denk dat ze maar al te goed op de hoogte waren”, vertelt ze in een video. “Ze filmen bewust de naam van de fokkers niet en het feit dat al die honden in kooien zitten. Ze moeten hun vaak erg jonge volgers hier bewust over informeren. Anders gaan die allemaal broodfok steunen.” Ook Acid, die al eens in een virtueel oorlogje verwikkeld raakte met Céline en Michiel, reageert laconiek op Twitter. Hij deelt een screenshot van een gesprek met Céline waarin hij haar feliciteert met haar “nice hond”.

