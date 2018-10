YouTuber Shane Dawson bereikt bijna evenveel kijkers als ‘Game of Thrones’ Kevin Lau

29 oktober 2018

07u23

Bron: De Morgen 0 Showbizz Een YouTuber (Shane Dawson) maakte een achtdelige documentaire over een andere YouTuber (Jake Paul) en elk deel is ongeveer 20 miljoen keer bekeken op YouTube. Ter vergelijking: het vorige seizoen van HBO’s paradepaardje Game of Thrones bereikte in de VS gemiddeld 30 miljoen kijkers per aflevering.

De twee YouTubers slagen waar traditionele tv vaak faalt: de aandachtsspanne van hun tienerdoelpubliek vasthouden. Terwijl dit artikel neergepend wordt, staat de teller voor de volledige documentaire op 135 miljoen views en dat in een maand tijd. Het slotstuk van de reeks, dat uitkwam op 18 oktober, duurt welgeteld een uur en 45 minuten, maar werd ruim tien miljoen keer bekeken in minder dan een dag tijd.

Shane Dawson, een Amerikaanse YouTuber met achttien miljoen abonnees, is de maker van de reeks. Op zijn YouTube-kanaal ziet u video’s gaande van schattige vlogs over zijn nieuwe hond tot obscure verkenningstochten op het darkweb. Maar sinds kort heeft Dawson een nieuwe goudmijn ontdekt: sensatiedocumentaires over YouTubers die recent in een controversieel daglicht stonden.

