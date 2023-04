YouTuber Enzo Knol en vriendin rijden 170 km/u en krijgen boete, maar dat vinden zij “onredelijk”

ShowbizzYouTuber Enzo Knol (29) en zijn vriendin Myron Knoops zijn onlangs naar eigen zeggen staande gehouden en beboet omdat ze te hard reden in hun Porsche Panamera. Ze reden minimaal 40 kilometer per uur harder dan toegestaan, zegt een agent in Knols nieuwe vlog. De agent noemt dat “asociaal”, Knol vindt het politieoptreden onredelijk.

Enzo, met 2,7 miljoen abonnees op YouTube één van de populairste vloggers, is onderweg naar huis van een verjaardag als de politie hem staande houdt. Zijn vriendin Myron zit achter het stuur, want Enzo heeft gedronken. Dat vertelt hij in zijn nieuwe vlog, die sinds woensdag 231.000 keer is bekeken en trending is op YouTube. Knol filmt en publiceert het volledige voorval.

De politie moet 250 kilometer per uur rijden om Myron en Knol bij te houden, aldus de agent in de video. Op het proces-verbaal staat 170 kilometer per uur (160 na correctie), de enige snelheid die de politie heeft kunnen meten. Dat is 40 kilometer te hard, want de toegestane maximumsnelheid is 130. “Dat is 261 euro”, zegt de agent over de boete. “En de kans is groot dat het Openbaar Ministerie zegt: je moet een cursus gaan volgen.”

De politie hekelt ook de rijstijl van Myron. “Onze indruk is dat je nog niet zo stuurkundig bent met hoge snelheid. Als er wat gebeurt, dat je het voertuig onder controle kunt houden”, zegt de agent. Knol vindt de opmerking onterecht. “Rijgedrag... Het is 00.00 uur in de avond”, werpt hij tegen. “Ze rijdt 170 waar je 130 mag, dat is niet het gekste wat er is natuurlijk.” Ze kwamen amper andere weggebruikers tegen, stellen de twee.

“Met Porsche is 170 niet hard”

Enzo en Myron zeggen te begrijpen dat ze de wet hebben overtreden. Maar de woorden van de agent zijn overdreven, menen ze. Het gesprek loopt vanaf het begin al moeizaam, omdat de agent vindt dat Enzo kenbaar moet maken dat hij hem filmt, terwijl Enzo zegt dat hij daar geen gelegenheid voor heeft gehad. Knol vindt het ook raar dat de agent zijn portier open wil hebben, terwijl hij zijn raam al opendoet.

Knol, die al eerder filmde hoe de politie hem staande hield, zou zo weer 170 rijden. Want met een Porsche is dat volgens hem “niet hard”. Het risico op een boete hoort er voor hem bij en het zou pas verkeerd zijn als je dit doet in een woonwijk, betoogt hij. Met de cruisecontrol op 130 vervolgt het stel de weg naar huis.

De betrokken politie wil “in verband met de herleidbaarheid naar personen en in het kader van de privacy” niet op de video reageren. Te hard rijden is uiteraard wel gevaarlijk, ook ‘s nachts. Daarom wordt het verheerlijken daarvan op social media in ons land mogelijk strafbaar.

