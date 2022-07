Youtuber Acid werd vroeger gepest: “Ik zag er uit als Dumbo”

Showbizz Invasie van influen­cers op uw tv-scherm: “De zenders hebben hen nodig, maar omgekeerd is dat niet het geval”

YouTubefenomeen Acid kleurde de afleveringen van ‘De slimste mens’, Tiktokker Timon ‘Ma Stobbe’ Verbeeck is verantwoordelijk voor het kinderwoord van het jaar en zijn collega Jonathan Medart waagt z’n kans in ‘Dancing with the stars’. Je kan er letterlijk niet naast kijken: influencers maken tegenwoordig ook op nationale televisie het mooie weer. Maar waarom zijn ze nu zo alomtegenwoordig? Gaan zenders specifiek op zoek naar influencers voor hun tv-programma’s? En zijn ze de BV’s van morgen? “Iemand die populair is op TikTok, zal niet per definitie een ideaal schermgezicht zijn.”

