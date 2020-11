YouTuber Acid na overlijden van Hasseltse vlogger Kastiop: “Het is niet omdat je succesvol bent dat er geen mentale problemen zijn”

ShowbizzHet overlijden van de Hasseltse vlogger Kacper ‘Kastiop’ Przybylski (22) komt hard aan. Niet alleen voor zijn familie en vrienden, ook voor zijn collega’s uit het YouTube-wereldje is dit een zware klap. In een nieuwe video reageert YouTuber Acid, die onlangs in opspraak kwam door de veelbesproken ‘oorlog’ op YouTube , op de dood van Kacper en wil hij mentale problemen bespreekbaar maken. “Het is niet omdat je goed bezig bent, dat je niet depressief kan zijn”, aldus Acid.

Kacper ‘Kastiop’ Przybylski werd afgelopen zaterdag dood teruggevonden in het Nederlandse Stein net over de grens met Maasmechelen, nadat hij al meer dan een week vermist was. Zijn overlijden kwam bijzonder hard aan bij zijn omgeving en geliefden, zeker omdat alles erop lijkt te wijzen dat de vlogger zelf een einde maakte aan zijn leven.

In een nieuwe video herdenkt Acid nu zijn populaire collega en prijst hij zijn verwezenlijkingen als Belgische YouTuber. “Toen ik in 2012 en 2013 video’s aan het maken was voor niemand en heel mijn klas was geabonneerd met alle tien profielen, had ik geen views”, klinkt het. “Ik vroeg me af of er wel Belgische YouTubers waren? Het was op dat moment dat ik Kastiop ontdekte. Door zijn video’s besefte ik dat het wel kon. Hij was de allereerste Belgische YouTuber die commentary video’s is gaan maken.”

Het werd voor Acid een bron van inspiratie. “Het is makkelijk om als tweede of als derde persoon iets te doen omdat je weet dat het kan, maar hij was de eerste”, zegt hij. “Zijn prank call-video’s waren nog altijd de start van mijn prank call-video’s. We hebben een hele geschiedenis samen en die is nu weg. Een deel van mijn jeugd is gestorven, het voelt heel raar. Op de allereerste YouTube-gathering in 2014 was ik te bang om op het podium te komen, maar hij riep ons erop. Crazy.”

Geen schaamte

Met zijn video wil Acid iedereen op het hart drukken dat het oké is om zonder angst of schaamte te spreken over psychische moeilijkheden. “Mentale problemen zijn echt man, maar veel mensen doen nog altijd alsof het niet bestaat”, zegt hij. “‘Nee hoor, ik ben niet depressief.’ Als je je arm breekt, maak je een afspraak bij je huisarts en ze repareren die shit. Maar als je mentale problemen hebt en je zit driedubbel in je eigen gedachten en je wil een afspraak maken bij een psychiater of een psycholoog, dan duurt het drie maanden voor dat kan. Als je je arm breekt, zou je nooit zo lang wachten.”

“Mentale problemen en depressies worden altijd in een hoekje gestopt”, vervolgt hij. “Iets waarover je niet praat, iets waarvoor je je moet schamen, maar dat is niet zo. Er is niks waarmee je mentale pijn kan meten. Je kan niks in je mond steken en zeggen: ‘Deze persoon is 90 procent depressief.’ Daardoor zien mensen het als iets wat niet echt is, als iets dat in je hoofd zit. Dat moet veranderen. Die shit bestaat wel echt, mensen lijden er zwaar onder en er is niet genoeg hulp.”

Volgens Acid is het niet voor iedereen even gemakkelijk om de problemen aan te kaarten. “Sommige mensen hebben niemand om mee te praten”, klinkt het. “Ik hoop dat het nu bij veel mensen doordringt. Toen de artikels verschenen dat Kastiop was vermist, zag ik commentaren onder zijn opsporingsbericht dat het fake was en dat het voor de views was. Wij zijn ook mensen. Het is niet omdat je succesvol bent en geld verdient dat je daarom een pass krijgt op mentale problemen. Het is niet omdat je goed bezig bent, dat je niet depressief kan zijn. Het is niet omdat je goed bezig bent, dat je geen donkere gedachten kan hebben. Het is niet omdat je veel vrienden hebt, dat je niet depressief kan zijn. Het heeft er niks mee te maken. Daarover wordt niet genoeg geleerd.”

